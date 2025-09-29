Noticias de 29 de setiembre: MADURO ADOPTA ESTADO DE CONMOCIÓN PARA ENFRENTAR A EE.UU Noticiero
El escenario internacional atraviesa una nueva jornada de máxima tensión. En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro decretó el estado de conmoción externa, que le otorga poderes especiales ante lo que denomina una invasión inminente de Estados Unidos. La medida se acompaña de simulacros militares y civiles realizados este sábado en todo el país, en medio del despliegue naval estadounidense frente a las costas del Caribe.
En Washington, el presidente Donald Trump y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sostuvieron una reunión clave y posterior conferencia de prensa. Ambos líderes discutieron el conflicto en Gaza, las condiciones para un alto al fuego y el ultimátum que recibiría Hamás en caso de no aceptar el plan de paz presentado por la Casa Blanca.
Mientras tanto, en la Asamblea General de la ONU, el viceministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte reafirmó que su país nunca renunciará a su programa nuclear, asegurando que es la única garantía de seguridad y estabilidad en la región. Esta declaración incrementa la tensión con la comunidad internacional y refuerza la política desafiante de Pyongyang.
Con Venezuela en estado de alerta, Gaza bajo fuego, y Corea del Norte defendiendo su arsenal nuclear, el panorama global refleja una escalada de tensiones geopolíticas que marcan el rumbo de la agenda internacional.
