¿Qué está pasando en NIGERIA y por qué TRUMP quiere ENVIAR MILITARES?
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a enfatizar este miércoles su preocupación por lo que él y varios analistas han calificado como un genocidio de cristianos en Nigeria. Según declaró, la ola de ataques contra iglesias y comunidades cristianas en las regiones central y norte del país africano requieren una respuesta urgente de Washington.
En un vídeo difundido en su plataforma Truth Social, Trump advirtió que podríamos entrar en ese país ahora deshonrado con las armas en ristre y pidió al Congreso que apruebe el uso de fuerza militar si Nigeria no frena esta violencia.
Por su parte, el gobierno de Nigeria rechazó las afirmaciones, asegurando que la violencia en su país afecta a personas de todas las confesiones y que clasificarla como genocidio cristiano es una narrativa peligrosa.
Según informes de organizaciones como Open Doors, entre 2009 y la fecha se han atacado, destruido o cerrado miles de iglesias en Nigeria, y solo durante el último año más de 4 000 cristianos fueron asesinados, de los cuales 3 100 ocurrieron en ese país. Este vídeo analiza esos números, el contexto político interno nigeriano y las implicaciones internacionales de una intervención estadounidense.
