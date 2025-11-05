LAS TRES OPCIONES MILITARES QUE EVALÚA TRUMP CONTRA MADURO RADAR24
El expresidente DonaldTrump analiza el posible costo político de una incursión en Venezuela, en medio de un contexto electoral clave en EstadosUnidos. Mientras algunos asesores presionan por una postura más firme contra el régimen de Maduro, otros advierten que una acción militar podría tener consecuencias impredecibles en la región. ¿Está realmente Trump dispuesto a intervenir? Hoy en Radar24 analizamos las razones detrás de su cálculo estratégico, las reacciones en Washington y el impacto potencial sobre la política latinoamericana.
00:05 La Casa Blanca evalúa acción militar en Venezuela
01:40 EE.UU. despliega el portaaviones Gerald Ford en el Caribe
04:47 Rusia podría enviar misiles hipersónicos a Venezuela
07:40 Maduro se compara con Taylor Swift en medio de la tensión
10:22 Maduro aprueba plan de lucha armada ante agresión extranjera
11:40 María Corina Machado: Trump va a terminar esta guerra
14:07 Evan Ellis, analista militar de EE.UU. comenta los posibles ataques a Maduro
22:31 El papa León XIV pide diálogo entre Washington y Caracas
22:34 Maduro agradece al papa León su llamado a la paz
26:10 Corina Machado señala que Irán, Rusia y China tienen operaciones en Venezuela
27:10 Orlando Moreno Coord. DD.HH. de Vente Venezuela denuncia casos de represión contra opositores al régimen
Trump Venezuela Maduro EstadosUnidos políticaexterior geopolítica eleccionesEEUU noticiasinternacionales CasaBlanca conflicto
