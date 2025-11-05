GRABADO el 05-11-2025

Por qué Venezuela sería el puente de operaciones iraníes en América I Gestión

En una entrevista para Radar 24, el ex oficial de seguridad nacional del gobierno de EE.UU Guillermo Cueto afirmó que información clasificada divulgada por Sebastian Gorka revela presuntos planes de atentado contra el expresidente Donald Trump, en los que estaría implicado el régimen de Nicolás Maduro. Cueto señaló que Venezuela habría servido como base de operaciones para grupos como Hezbolá y Hamás, con apoyo del gobierno de y su entorno militar. Según el experto, tras la ofensiva israelí contra Hezbolá en el Líbano, numerosos comandantes del grupo se habrían trasladado a Venezuela, desde donde coordinaron infiltraciones hacia EstadosUnidos para ejecutar acciones de guerra irregular y atentados frustrados.



