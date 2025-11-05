GRABADO el 05-11-2025

Noticias 5 de noviembre: TRUMP ESTALLA CONTRA MAMDANI POR 'FUTURO' DE NUEVA YORK Noticiero

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra el Partido Demócrata tras la victoria de Zohran Mamdani en la alcaldía de Nueva York. Trump destacó que la elección representa un duro golpe a su agenda de control migratorio y criticó personalmente a Mamdani por su historial político, amenazando con recortar los fondos que Washington destina a la ciudad.



Mientras tanto, la lideresa opositora venezolana María Corina Machado participó virtualmente en el American Business Forum, donde alertó de la presencia de Venezuela como base operativa de inteligencia, tecnología y artillería de países como Irán, Rusia y China cerca de las costas de Florida, señalando un nuevo foco de tensión hemisférica.



En otro frente, el presidente ruso Vladimir Putin confirmó que su país estudiará la posibilidad de realizar nuevas pruebas nucleares después de que Trump anunciara que EE.UU. iniciaría ensayos similares. Esta declaración intensifica la carrera armamentista en un momento de alta volatilidad internacional.



Adicionalmente, el secretario de guerra norteamericano Pete Hegseth informó que las fuerzas armadas de EE.UU. mataron a dos personas en un ataque contra una presunta embarcación de narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico, dentro de su estrategia en la lucha contra los cárteles que operan en rutas marítimas.



