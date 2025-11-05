Avión de carga de UPS se estrella tras despegar en EE.UU. y deja al menos siete víctimas Gestión
Este martes, un avión de carga de la empresa UPS se estrelló poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali en Louisville, Kentucky (EE.UU.), provocando una enorme explosión, una densa columna de humo negro y al menos siete personas muertas y once heridas, según las autoridades. La aeronave, un modelo McDonnell Douglas MD-11F con tres tripulantes, se dirigía hacia Honolulu cuando, al parecer, sufrió fallos durante el despegue y cayó sobre negocios cercanos al aeropuerto. El siniestro afecta no solo la operación de la empresa aérea, sino también la seguridad industrial en la zona, mientras se inicia una investigación por parte de la Federal Aviation Administration (FAA) y la National Transportation Safety Board (NTSB) para determinar las causas del accidente.
