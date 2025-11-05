Noticias 5 de noviembre: TRUMP ESTALLA TRAS TRIUNFO DE ZOHRAN MAMDANI EN NUEVA YORK Noticiero
El candidato autoproclamado socialista demócrata Zohran Mamdani ganó este martes la alcaldía de Nueva York en una victoria que representa un duro golpe a la narrativa de Donald Trump sobre inmigración y política urbana. Mamdani, de 34 años, derrotó al exgobernador Andrew Cuomo y al candidato republicano Curtis Sliwa, y será el primer alcalde musulmán y de origen sudasiático de la ciudad.
Trump criticó severamente a Mamdani, afirmando que como asambleísta fue un desastre y que como alcalde no tiene ninguna posibilidad de devolverle a Nueva York su antigua gloria, llegando a calificarlo de comunista al 100 . También amenazó con reducir los fondos federales destinados a la ciudad si Mamdani asume el cargo.
En otro frente, el papa León XIV criticó el despliegue militar estadounidense en el Caribe en una referencia implícita a Estados Unidos, e instó a buscar el diálogo para resolver la tensión entre Washington y Nicolás Maduro sin recurrir a la violencia.
Por último, un avión de carga de la empresa UPS se estrelló al despegar del aeropuerto de Louisville, Kentucky. El accidente dejó al menos siete muertos y once heridos, además de provocar explosiones secundarias en una planta de reciclaje cercana. Este hecho se produce en un momento de alta tensión internacional y nacional.
MamdaniNuevaYork VictoriaHistóricaNYC TrumpInmigración PapaLeónXIV DespliegueCaribeEEUU AccidenteUPS LouisvilleKentucky NoticiasInternacionales2025
victoria Zohran Mamdani alcaldía Nueva York
golpe político Trump inmigración 2025
papa León XIV crítica despliegue militar EE.UU. Caribe
avión UPS accidente Louisville Kentucky muertos
elecciones locales EE.UU. importantes 2025
Papa Leon XIV sobre Venezuela
Venezuela vs Estados Unidos
Accidente en Kentucky
