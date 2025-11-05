GRABADO el 05-11-2025

¿Quién es ZOHRAN MAMDANI y por qué TRUMP lo detesta y tema por NUEVA YORK?

Nacido en Kampala, Uganda, y autodenominado socialista demócrata, Zohran Mamdani fue elegido alcalde de la ciudad de Nueva York con el 50,4 de los votos, según los primeros resultados. A sus 34 años, Mamdani se impuso sobre el exgobernador Andrew Cuomo y el candidato republicano Curtis Sliwa, construyendo un amplio apoyo entre jóvenes, comunidades asiáticas, latinas y afroamericanas. Su victoria marca un cambio histórico no solo para la ciudad, sino también para el panorama político nacional.



Durante la campaña, Mamdani articuló una agenda centrada en problemas reales que enfrentan los neoyorquinos: vivienda asequible, transporte público gratuito, aumento del salario mínimo y la desigualdad económica. Su retórica de ruptura con los políticos tradicionales lo impulsó hacia una victoria considerada un duro golpe para la administración Donald Trump, quien había criticado severamente a Mamdani: lo calificó de comunista al 100 y amenazó con recortar fondos federales para Nueva York si asumía.



Este vídeo analiza quién es Zohran Mamdani, cómo logró superar a contendientes de alto perfil y por qué su triunfo tiene implicaciones clave para la política urbana y nacional de Estados Unidos. Exploramos su trayectoria, sus propuestas más polémicas y qué desafíos concretos enfrentará al asumir el cargo el 1 de enero de 2026.



