¿QUIÉNES ESTÁN COLABORANDO CON EE.UU. PARA ENTREGAR A MADURO? RADAR24
El ministro de Defensa venezolano, VladimirPadrinoLópez, ha denunciado supuestos "falsos positivos" para justificar un ataque. En este análisis exclusivo, abordamos las declaraciones del excomandante LuisQuiñones, quien confirma que la CIA ya tendría localizada la ubicación de NicolásMaduro y su círculo más cercano, incluyendo a DiosdadoCabello.
Además, el periodista venezolano CarlosSalazar revela detalles escalofriantes sobre el uso de rehenes como escudos humanos dentro de un búnker en Fuerte Tiuna. ¿Está el régimen utilizando tácticas desesperadas ante una posible operación de extracción? ¿Qué rol juega PuertoRico como base estratégica? ¿Es cierto que militares venezolanos están dispuestos a entregar a Maduro?
Hoy en RADAR24 analizamos cada ángulo, desde el despliegue militar de EE.UU. hasta la respuesta del presidente colombiano GustavoPetro y la tensión creciente en el Caribe. Una cobertura que va más allá del titular para entender lo que está en juego.
00: 54 Venezuela acusa a EEUU de crear "falsos positivos" para justificar una "agresión militar"
05:38 Secretario de Guerra de EEUU advierte que "Maduro tiene muchas decisiones que tomar"
07:15 Gobernadora de Puerto Rico acusó a Nicolás Maduro de suministrar droga su país
08:33 Maduro retó a la gobernadora de Puerto Rico a que lidere una "invasión" a Venezuela
10:17 El periodista venezolano Carlos Salazar revela detalles escalofriantes sobre el uso de rehenes como escudos humanos dentro de un búnker
26:54 Gustavo Petro advierte que Colombia no prestará su territorio para una invasión a Venezuela
29:50 Nancy Arellano, presidente de Veneactiva se pronuncia sobre si es viable que la diáspora regrese a Venezuela tras la caída de Maduro
noticiashoy breakingnews internacionales Venezuela EstadosUnidos NicolásMaduro intervenciónmilitar CarteldelosSoles PuertoRico falsospositivos
Desde Diario Gestión
