GRABADO el 09-09-2025

¿Cómo un BLOQUEO de REDES SOCIALES desató una rebelión histórica en NEPAL? RadarClips

El bloqueodigital en Nepal, que prohibió el uso de 26 redessociales como Facebook, Instagram y X, desató una de las mayores rebeliones juveniles del siglo. Miles de jóvenes de la GeneraciónZ incendiaron el Parlamento, tomaron las casas de ministros y forzaron la renuncia del primer ministro Sharma Olí. El saldo es de al menos 25 muertos y más de 300 heridos, mientras la capital Katmandú vive un caos total. ¿Por qué la indignación popular creció hasta este punto? ¿Cómo la censura, la corrupción y el nepotismo detonaron esta crisis? En este video analizamos las causas y consecuencias de la rebelión en Nepal, un país marcado por la desigualdad, la represión y la persecución contra la élite política.



noticiashoy breakingnews internacionales Nepal redessociales GeneraciónZ corrupción nepotismo protestas crisis



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

Desde Diario Gestión

Además hoy día 11 de Setiembre en el calendario del Perú.

