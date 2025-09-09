Noticias de 9 de setiembre: VENEZUELA MOVILIZA MILICIA CHAVISTA CONTRA EE.UU Noticiero
En Venezuela, jóvenes chavistas liderados por Diosdado Cabello realizaron ejercicios militares de alto impacto frente al despliegue de Estados Unidos en el Caribe, con arengas antiamericanas y llamados a prepararse en todos los frentes como respuesta a una supuesta amenaza externa.
Nepal vivió un estallido de violencia cuando manifestantes incendiaron el Parlamento y la residencia del primer ministro, que renunció tras una brutal represión que dejó 25 muertos, marcando una escalada política del movimiento de la Generación Z.
Israel confirmó haber bombardeado en Doha (Qatar) posiciones de líderes de Hamás señalados por la masacre del 7 de octubre, elevando dramáticamente la tensión en medio de negociaciones de alto el fuego.
En Colombia, efectivos de la Armada Nacional dispararon contra la embarcación de una alcaldesa en Nariño, lo que causó la muerte de un asesor político. El presidente Gustavo Petro ordenó una investigación disciplinaria urgente.
Estos eventos de América Latina a Asia y Medio Oriente podrían marcar el inicio de un nuevo ciclo de tensiones regionales y globales. Cada escenario refleja desafíos de soberanía, movilización popular y escalada militar.
