MADURO ordena desplegar REFUERZO ADICIONAL de fronteras y la COSTAS de VENEZUELA Gestión
Desde un búnker militar y en tono desafiante, el ministro de Defensa del régimen chavista, Vladimir Padrino, anunció este domingo un refuerzo especial de la presencia militar venezolana en la fachada caribeña y atlántica del país. Por orden directa de Nicolás Maduro, se movilizarán tropas y medios hacia los estados de Zulia, Falcón, Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro, señalados como puntos estratégicos por ser rutas de alto tráfico de drogas. El despliegue forma parte de lo que el gobierno venezolano describe como una defensa de la soberanía ante crecientes presiones externas.
El anuncio de Padrino llega en un contexto de máxima tensión regional, tras el despliegue de 10 cazas F35 por parte de Estados Unidos en el Caribe como parte de una operación antidrogas cerca de aguas venezolanas. La administración Trump sostiene que el operativo busca frenar el tráfico de estupefacientes, mientras Caracas denuncia que se trata de una provocación y un intento de intimidación militar. En respuesta, las autoridades venezolanas incrementarán de 10,000 a 25,000 soldados el número de efectivos en las zonas costeras clave, en lo que han llamado una respuesta proporcional.
Este cruce de movimientos militares refuerza las acusaciones que distintas naciones han lanzado en los últimos años: que el régimen de Maduro ha convertido a Venezuela en un narcoestado. Mientras Washington endurece su postura en el Caribe, Caracas opta por una narrativa de resistencia nacional. El riesgo de una confrontación directa aumenta en la región, en un momento en que la diplomacia parece dar paso a la lógica del poder armado.
