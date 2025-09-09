GRABADO el 09-09-2025

¿Cuál era el objetivo de ISRAEL tras el BOMBARDEO en QATAR? Gestión

En un hecho sin precedentes, el ejército de Israel confirmó un ataque aéreo en la capital de Qatar, dirigido contra altos mandos de Hamás, a quienes acusa de haber participado directamente en la masacre del 7 de octubre en su territorio. Las explosiones sacudieron un complejo residencial en Doha, donde, según fuentes del canal catarí Al Jazeera, se encontraba reunida una delegación negociadora de Hamás para discutir una propuesta de treguaGaza impulsada por Estados Unidos. Este ataque ocurre en medio de un frágil proceso diplomático, generando una fuerte conmoción regional e internacional.



El portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Majed al Ansari, calificó el ataque como cobarde y anunció una investigación al más alto nivel. Además, denunció que los objetivos eran miembros del buró político de Hamás alojados en edificios civiles. Qatar, mediador clave en las negociaciones de alto el fuego entre Israel y Gaza, expresó su rechazo a la violación de su soberanía y advirtió que esta acción puede dinamitar los esfuerzos de paz en la región. Mientras tanto, medios como The Wall Street Journal y Reuters aseguran que Israel asumió la total responsabilidad de la operación, justificándola como una medida contra "enemigos activos en suelo extranjero".



Este video analiza el impacto geopolítico de esta operación, la posible ruptura de las negociaciones y la creciente presión sobre el gobierno israelí y el liderazgo político de Hamás. ¿Estamos ante el fin de las conversaciones por la paz en Gaza? ¿Puede este ataque desatar una nueva ola de enfrentamientos? ¿Cómo responderán los actores regionales a esta escalada? Acompáñanos para entender los hechos, las motivaciones detrás de este ataque selectivo y las posibles consecuencias para la seguridad global.



