GRABADO el 09-09-2025

MADURO NIEGA CARTEL DE LOS SOLES Y ACUSA A EE.UU. DE QUERER SU PETROLEO RADAR24

En esta edición de Radar24 analizamos dos escenarios internacionales que están marcando la agenda global. Por un lado, el presidente NicolásMaduro lanza duras acusaciones contra EstadosUnidos en una entrevista exclusiva con Rafael Correa. Maduro niega la existencia del CártelDeLosSoles y asegura que el verdadero cártel está en el norte, señalando a la banca estadounidense como epicentro del narcotráfico global. Además, adelanta la Navidad en octubre en Venezuela, en medio de denuncias de deserciones militares y una campaña activa de reclutamiento.



Por otro lado, nos trasladamos a Nepal, donde miles de jóvenes de la GeneraciónZ han tomado las calles en protesta por la censura digital. El bloqueo de 26 redes sociales, incluyendo Facebook, Instagram y X, desató una ola de violencia que dejó al menos 25 muertos y llevó a la renuncia del primer ministro. Las imágenes del parlamento incendiado y ministros perseguidos han dado la vuelta al mundo.



¿Estamos ante una nueva forma de rebelión social impulsada por la juventud? ¿Qué paralelos se pueden trazar con la situación en Venezuela? En Radar 24 te mostramos los detalles, el análisis y las declaraciones que están dando que hablar. Comparte este video, deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte.



noticiashoy breakingnews internacionales venezuela nepal NicolásMaduro generaciónZ crisisdigital rebeldíajuvenil tensiónglobal



00:00 Maduro niega el Cartel de los Soles y acusa a EE.UU.

03:37 Navidad adelantada y maniobras militares en Venezuela

06:22 Análisis internacional: narcotráfico, EE.UU. y presión militar

17:08 Crisis en Nepal: protesta juvenil y caída del gobierno

25:51 Escalada de violencia y paralelos con Venezuela





¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO



nicolás maduro entrevista rafael correa

cártel del norte declaraciones maduro

maduro acusa a eeuu narcotráfico

milicias en venezuela 2025

navidad adelantada maduro

bloqueo de redes sociales en nepal

generación z protesta en nepal

jóvenes toman parlamento nepal

renuncia primer ministro nepal

protestas por censura digital

víctimas protestas nepal

maduro niega cártel de los soles

crisis política en venezuela

tensión militar mar caribe

submarino nuclear eeuu caribe

intervención militar eeuu venezuela

jóvenes vs autoridades nepal

venezuela y nepal crisis social

rebelión digital generación z

impacto de la censura en redes sociales

Desde Diario Gestión

EN VIVO: DONALD TRUMP FIRMA PROCLAMACIÓN DESDE LA CASA BLANCA Gestión.

MADURO NIEGA CARTEL DE LOS SOLES Y ACUSA A EE.UU. DE QUERER SU PETROLEO RADAR24.

¿Cuál era el objetivo de ISRAEL tras el BOMBARDEO en QATAR? Gestión.

Noticias del 9 de setiembre: EEUU ARENGA A SUS MILITARES ANTE GUERRA EN EL CARIBE Noticiero.

Ministra de salud de Suecia se desploma durante conferencia de prensa Gestión.

Manifestantes en NEPAL incendian el CONGRESO tras atacar residencia de PRIMER MINISTRO Gestión.

DESPLIEGUE MILITAR de EE.UU. apunta a una OPERACIÓN en Venezuela, según analista RadarClips.

MENSAJE del SECRETARIO de GUERRA de EEUU a las TROPAS en el CARIBE que asusta a VENEZUELA Gestión.

Noticias de 8 de setiembre: MADURO DESPLIEGA 25 MIL MILITARES ANTE AMENAZA DE EEUU Noticiero.

F-35 DE EE. UU. FRENTE A VENEZUELA, MISMOS QUE ATACARON IRÁN.

MADURO ordena desplegar REFUERZO ADICIONAL de fronteras y la COSTAS de VENEZUELA Gestión.

TRUMP ENCIENDE LAS ALARMAS DE UN POSIBLE ATAQUE A VENEZUELA RADAR24.

Primer ministro de ISRAEL advierte a GAZA: "Gaza: ¡Están advertidos, salgan de ahí" Gestión.

URGENTE: Secretario de GUERRA, PETE HEGSETH, aterriza en el USS Iwo Jima en el CARIBE Gestión.

IRÁN llama a VENEZUELA y condena amenazas de ESTADOS UNIDOS en el CARIBE Gestión.

Además hoy día 10 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.