GRABADO el 08-09-2025

Noticias de 8 de setiembre: MADURO DESPLIEGA 25 MIL MILITARES ANTE AMENAZA DE EEUU Noticiero

El ministro de Defensa del régimen chavista, Vladimir Padrino, anunció la movilización de 25 000 efectivos de la Fuerza Armada en regiones fronterizas con Colombia y el Caribe Zulia, Falcón, Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro como defensa ante el patrullaje de buques estadounidenses en aguas cercanas. Esta maniobra, en respuesta a lo que Caracas define como agresión externa, se presenta como un despliegue estratégico para "defender la soberanía y la paz", según el mismo Padrino.



Desde Jerusalén, el primer ministro Benjamin Netanyahu reaccionó al ataque terrorista ocurrido en la ciudad advirtiendo a los civiles de Gaza que evacúen de inmediato ante una ofensiva inminente. La declaración se da en medio de una "gran guerra contra el terrorismo", en el contexto de una escalada de operaciones militares contra Hamas.



En Estados Unidos, miles se tomaron las calles de Chicago para protestar contra la amenaza del presidente Donald Trump de desplegar la Guardia Nacional y agentes federales en la ciudad como parte de un operativo contra migrantes. El temor alcanzó niveles extremos durante el Día de la Independencia de México, opacando festividades y elevando la tensión en barrios latinos como Pilsen.



Simultáneamente, en Europa del Este, Rusia lanzó su mayor ataque aéreo desde el inicio de la guerra: más de 800 drones y 13 misiles impactaron en Kiev, alcanzando por primera vez un edificio gubernamental y causando incendios, daños estructurales y al menos cuatro muertes entre civiles.



