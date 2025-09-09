GRABADO el 09-09-2025

MENSAJE del SECRETARIO de GUERRA de EEUU a las TROPAS en el CARIBE que asusta a VENEZUELA Gestión

En medio de la creciente tensión entre EstadosUnidos y Venezuela, el secretario del recién renombrado DepartamentoDeGuerra, PeteHegseth, realizó una visita estratégica a la flotaNaval desplegada en el MarDelCaribe. Desde la cubierta del buque insignia USS Iwo Jima, Hegseth lanzó un contundente mensaje a sus tropas: Esto no es un entrenamiento, es un ejercicio real.



El alto funcionario enfatizó que el presidente DonaldTrump quiere comprobar de primera mano si las tropas estadounidenses están preparadas para enfrentar los desafíos de la región. Según Hegseth, la misión en el Caribe no busca iniciar un conflicto abierto, pero sí demostrar fuerza frente al régimen de NicolásMaduro y sus aliados, acusados de narcoterrorismo y vínculos con el TrenDeAragua.



La visita ocurrió solo seis días después de que las fuerzas militares norteamericanas atacaran y hundieran una embarcación cargada de droga vinculada a dicho grupo criminal venezolano. Este hecho ha intensificado la narrativa de que el Caribe se ha convertido en el nuevo epicentro de la confrontación entre Washington y Caracas.



Hegseth estuvo acompañado por el jefe del EstadoMayorConjunto, Dan Caine, el oficial de mayor rango en las fuerzas armadas de Estados Unidos. Su presencia refuerza las especulaciones de que la Casa Blanca podría usar islas estratégicas como plataforma de operaciones aéreas y marítimas en plena escalada militar.



PeteHegseth DonaldTrump Venezuela MarDelCaribe USS TrenDeAragua Maduro DepartamentoDeGuerra EEUU Tropas



Desde Diario Gestión

Además hoy día 10 de Setiembre en el calendario del Perú.

