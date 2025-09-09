DESPLIEGUE MILITAR de EE.UU. apunta a una OPERACIÓN en Venezuela, según analista RadarClips
El desplieguemilitar de EstadosUnidos en el Caribe muestra la capacidad de realizar una operación de extracción específicamente contra NicolásMaduro, así lo aseguró EvanEllis, profesor de investigaciones con el Colegio de Guerra del EjércitodeEstadosUnidos. Según el experto, aunque no garantiza que se ejecute una acción militar, la combinación del tamaño de la fuerza, su composición incluyendo destructores, cruceros, buques de asalto rápido y helicópteros de ataque y la recompensa ofrecida, hace posible una intervención que podría neutralizar defensas y asegurar la captura de Maduro si el presidente Trump decide actuar. La operación está preparada para operar desde el aire y el mar, con la capacidad de trasladar hasta 2,000 marineros y utilizar sistemas de misiles de precisión para neutralizar objetivos estratégicos.
Además, la presencia de aviones de rastreo y de combate, como los P8 y F-35, indica que EstadosUnidos realiza vuelos de preparación y monitoreo para garantizar el éxito de la operación, evaluando también las defensas de Venezuela. El experto enfatiza que esta fuerza es suficiente no solo para una acción directa, sino también para persuadir o mantener a ciertos sectores leales dentro de Venezuela durante la operación. Sin embargo, hasta el momento, la decisión de actuar depende exclusivamente del presidente estadounidense.
