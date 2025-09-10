GRABADO el 10-09-2025

Noticias del 10 de setiembre: OTAN DERRIBA DRONES RUSOS EN POLONIA Noticiero completo

En la madrugada del 10 de septiembre, la OTAN confirmó que aviones aliados derribaron varios dronesrusos que violaron el espacio aéreo de Polonia, marcando el primer uso de fuerza directa de la alianza contra aeronaves rusas desde el inicio de la guerra en Ucrania. El PrimerMinistro polaco, Donald Tusk, calificó la acción como una "provocación sin precedentes". La alianza convocó consultas de emergencia bajo el Artículo4 y el espacio aéreo fue cerrado temporalmente.



Mientras tanto, Israel bombardea instalaciones de los rebeldes hutíes en Yemen tras interceptar un misil lanzado desde ese país, en una escalada regional que preocupa a toda la comunidad internacional. En Asia, el EjércitoNepalí toma el control de Katmandú tras los disturbios más violentos en 20 años, que dejaron decenas de muertos y la renuncia del primer ministro. Y en EE. UU., el expresidente DonaldTrump niega haber firmado una carta dirigida al delincuente sexual Jeffrey Epstein, afirmando que la firma es falsa.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Además hoy día 10 de Setiembre en el calendario del Perú.

