Así son los tres buques destructores de EE.UU. que combatirán a cárteles de la droga El Comercio

Estados Unidos anunció el despliegue de tres destructores de guerra en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, en un movimiento interpretado como mensaje directo al régimen de NicolásMaduro y al Cartel de los Soles, acusado de narcoterrorismo por Washington.



Los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, de la clase Arleigh Burke, son la columna vertebral de la flota naval estadounidense y cuentan con misiles Tomahawk, defensa aérea y capacidades antisubmarinas.



El Pentágono asegura que el despliegue busca reforzar la seguridad marítima y la lucha contra el narcotráfico, pero la tensión regional aumenta.



