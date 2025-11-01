GRABADO el 01-11-2025

Asesinato de la Reina del Api y mal uso de recurso del GRA, esto y más en Las imperdibles de Correo

Asesinato de la Reina del Api y mal uso de recurso del GRA, esto y más en Las imperdibles de Correo



Edición: Yunsu Pariapaza



SUSCRÍBETE AQUÍ https://bit.ly/3lEGJn8

Web: https://diariocorreo.pe

Twitter: https://twitter.com/diariocorreo

Facebook: https://www.facebook.com/CorreoPeru/

Desde Diario Correo

Asesinato de la Reina del Api y mal uso de recurso del GRA, esto y más en Las imperdibles de Correo.

¡Aprende maquillajes fáciles para Halloween! .

Arequipa: Niños de albergue fueron bendecidos con el sacramento del Bautismo.

Un recorrido en el Cañón de los Perdidos en Ica: ¿Cómo llegar desde Lima? .

Entrevista a Martín Kaiser: el alma detrás de los vinos de Doña Paula .

Arequipa: Graban brutal golpiza de niña por parte de su padrastro, pero fiscal no ordena detención.

Arequipa: Congreso Internacional de la Lengua Española dejó en alto a la Ciudad Blanca.

Arequipa sede del CILE 2025 y Elmer Cáceres fue liberado, no te pierdas las imperdibles de Correo.

Exgobernador de Arequipa Elmer Cáceres: "Estos 4 años en la cárcel me han enseñado a estar sobrio".

¡Jung Jinyoung en exclusiva desde Lima! .

Una semana trágica con fallecidos, no te pierdas "Las imperdibles de Correo" Arequipa.

Prince Royce: Convertir clásicos del pop en bachata ha sido uno de mis mayores retos.

Prince Royce nos cuenta en LasCortitasDeCorreo cómo los retos detrás de su estilo único. .

Arequipa: Encuentran los contratos originales de la Catedral y el Puente Bolognesi.

Ladrones se disfrazan de obreros para robar, no te pierdas las "Imperdibles de Correo Arequipa".

Además hoy día 02 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Correo

Todos los videos desde Diario Correo en Youtube.