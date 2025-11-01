GRABADO el 01-11-2025

Asesinato de la Reina del Api y mal uso de recurso del GRA, esto y más en Las imperdibles de Correo

Asesinato de la Reina del Api y mal uso de recurso del GRA, esto y más en Las imperdibles de Correo

Edición: Yunsu Pariapaza

SUSCRÍBETE AQUÍ https://bit.ly/3lEGJn8
Web: https://diariocorreo.pe
Twitter: https://twitter.com/diariocorreo
Facebook: https://www.facebook.com/CorreoPeru/

Desde Diario Correo

Asesinato de la Reina del Api y mal uso de recurso del GRA, esto y más en Las imperdibles de Correo.

¡Aprende maquillajes fáciles para Halloween! .

Arequipa: Niños de albergue fueron bendecidos con el sacramento del Bautismo.

Un recorrido en el Cañón de los Perdidos en Ica: ¿Cómo llegar desde Lima? .

Entrevista a Martín Kaiser: el alma detrás de los vinos de Doña Paula .

Arequipa: Graban brutal golpiza de niña por parte de su padrastro, pero fiscal no ordena detención.

Arequipa: Congreso Internacional de la Lengua Española dejó en alto a la Ciudad Blanca.

Arequipa sede del CILE 2025 y Elmer Cáceres fue liberado, no te pierdas las imperdibles de Correo.

Exgobernador de Arequipa Elmer Cáceres: "Estos 4 años en la cárcel me han enseñado a estar sobrio".

¡Jung Jinyoung en exclusiva desde Lima! .

Una semana trágica con fallecidos, no te pierdas "Las imperdibles de Correo" Arequipa.

Prince Royce: Convertir clásicos del pop en bachata ha sido uno de mis mayores retos.

Prince Royce nos cuenta en LasCortitasDeCorreo cómo los retos detrás de su estilo único. .

Arequipa: Encuentran los contratos originales de la Catedral y el Puente Bolognesi.

Ladrones se disfrazan de obreros para robar, no te pierdas las "Imperdibles de Correo Arequipa".

Además hoy día 02 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Diario Correo

video

Asesinato de la Reina del Api y mal uso de recurso del GRA, esto y más en Las imperdibles de Correo

video

¡Aprende maquillajes fáciles para Halloween!

video

Arequipa: Niños de albergue fueron bendecidos con el sacramento del Bautismo

video

Un recorrido en el Cañón de los Perdidos en Ica: ¿Cómo llegar desde Lima?

video

Entrevista a Martín Kaiser: el alma detrás de los vinos de Doña Paula

video

Arequipa: Graban brutal golpiza de niña por parte de su padrastro, pero fiscal no ordena detención

video

Arequipa: Congreso Internacional de la Lengua Española dejó en alto a la Ciudad Blanca

video

Arequipa sede del CILE 2025 y Elmer Cáceres fue liberado, no te pierdas las imperdibles de Correo

video

Exgobernador de Arequipa Elmer Cáceres: "Estos 4 años en la cárcel me han enseñado a estar sobrio"

video

¡Jung Jinyoung en exclusiva desde Lima!

video

Una semana trágica con fallecidos, no te pierdas "Las imperdibles de Correo" Arequipa

video

Prince Royce: Convertir clásicos del pop en bachata ha sido uno de mis mayores retos

video

Prince Royce nos cuenta en LasCortitasDeCorreo cómo los retos detrás de su estilo único.

video

Arequipa: Encuentran los contratos originales de la Catedral y el Puente Bolognesi

video

Ladrones se disfrazan de obreros para robar, no te pierdas las "Imperdibles de Correo Arequipa"

Todos los videos desde Diario Correo en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival Gastronómico Festisabores Arequipa

Festival Gastronómico Festisabores Arequipa

Fallecimiento del escritor Abraham Valdelomar

Fallecimiento del escritor Abraham Valdelomar

Día de los Fieles Difuntos o Día de Muertos

Día de los Fieles Difuntos o Día de Muertos

Día Internacional para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas

Día Internacional para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es domingo, 02 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo