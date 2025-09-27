GRABADO el 27-09-2025

EE.UU. revoca visa a Gustavo Petro tras protesta propalestina en Nueva York El Comercio

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sufrió un duro revés diplomático tras la decisión de Estados Unidos de revocar su visa, acusándolo de actos temerarios e incendiarios durante una protesta propalestina en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU.



El Departamento de Estado afirmó que Petro llamó a los soldados estadounidenses a no apuntar sus fusiles contra la humanidad, lo que fue interpretado como una incitación a la desobediencia militar.



El mandatario colombiano participó en la manifestación junto al músico británico Roger Waters, y defendió su postura asegurando que no necesita visa para ingresar a EE.UU. porque posee ciudadanía italiana.



La decisión se da en un contexto de tensiones crecientes entre Bogotá y Washington, tras la decisión del gobierno de Trump de retirar a Colombia la certificación como aliado en la lucha antidrogas. Petro regresó el viernes a Bogotá en medio de una fuerte controversia política y diplomática.



Petro Colombia EEUU Visa NuevaYork ONU NoticiasHoy Trump RogerWaters BreakingNews



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



Gustavo Petro visa revocada EE.UU.

protesta propalestina Nueva York Petro

Estados Unidos cancela visa a Petro

Petro y Roger Waters manifestación

Petro Asamblea General ONU polémica

Petro incitación a soldados EE.UU.

crisis diplomática Colombia Estados Unidos

Trump y Petro enfrentamiento político

Petro ciudadanía italiana visa

Petro regresa a Bogotá tras protesta

Desde EL COMERCIO

¿CUANTÓ TARDA UN LADRÓN EN ROBAR TU BICI?: LO COMPROBAMOS El Comercio.

Protestas en Perú deja varios heridos por violenta represión policial El Comercio.

¿Es posible un Estado palestino pese al rechazo de Israel y EE.UU.? El Comercio.

RETIRO AFP 2025: SBS publica los requisitos para solicitar tu desembolso El Comercio.

BICI VS AUTO EN LIMA: ¿QUIÉN GANA EN HORA PUNTA? El Comercio.

ASÍ ES SUBIR CON BICICLETA PLEGABLE A LA LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA Pasa en la Calle.

Pescadores venezolanos temen ataques tras despliegue militar de EE.UU. en el Caribe El Comercio.

Facundo Callejo: la increíble historia del goleador de la Liga 1 El Comercio.

EE.UU. revoca visa a Gustavo Petro tras protesta propalestina en Nueva York El Comercio.

EN VIVO: Evalúan recurso de Delia Espinoza para anular resolución que reponía a Patricia Benavides.

SE TERMINÓ LA ILUSIÓN UNO MÁS ENVIVO.

EL CRUCE DONDE ATROPELLARON A FURREY SIGUE IGUAL El Comercio.

¿CUÁNTO TARDA UN LADRÓN EN ROBAR TU BICICLETA? Pasa en la Calle.

Así será el desfile de Jorge Luis Salinas en Milán Fashion Week VIU! El Comercio.

Maduro convoca simulacro nacional con preparación para conflicto armado El Comercio.

Además hoy día 29 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.