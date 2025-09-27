GRABADO el 27-09-2025

EE.UU. revoca visa a Gustavo Petro tras protesta propalestina en Nueva York El Comercio

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sufrió un duro revés diplomático tras la decisión de Estados Unidos de revocar su visa, acusándolo de actos temerarios e incendiarios durante una protesta propalestina en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU.

El Departamento de Estado afirmó que Petro llamó a los soldados estadounidenses a no apuntar sus fusiles contra la humanidad, lo que fue interpretado como una incitación a la desobediencia militar.

El mandatario colombiano participó en la manifestación junto al músico británico Roger Waters, y defendió su postura asegurando que no necesita visa para ingresar a EE.UU. porque posee ciudadanía italiana.

La decisión se da en un contexto de tensiones crecientes entre Bogotá y Washington, tras la decisión del gobierno de Trump de retirar a Colombia la certificación como aliado en la lucha antidrogas. Petro regresó el viernes a Bogotá en medio de una fuerte controversia política y diplomática.

