GRABADO el 28-09-2025

Ucrania: 12 horas de ataques rusos dejan muertos y más de 70 heridos El Comercio

Ucrania vivió una de las noches más duras de la guerra. Un ataque masivo con drones y misiles rusos dejó al menos 4 muertos en Kiev, entre ellos una niña de 12 años, y más de 70 heridos en todo el país, según las autoridades.



Los bombardeos nocturnos duraron más de 12 horas, lo que llevó a Polonia a desplegar cazas para proteger su espacio aéreo. Desde Kiev, el gobierno acusó a Moscú de librar una guerra contra civiles, mientras las familias sobrevivientes relatan escenas de horror.



El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, aseguró haber derribado 41 drones ucranianos, en medio de la escalada del conflicto. La OTAN anunció el refuerzo de la vigilancia en la región báltica tras incidentes con drones en Dinamarca.



Con la diplomacia estancada y Rusia decidida a continuar su invasión, la guerra entra en una nueva fase de tensión que mantiene en vilo a Europa y al mundo.



noticiashoy breakingnews internacionales Ucrania Rusia Kiev OTAN Polonia guerra drones



Desde EL COMERCIO

Además hoy día 30 de Setiembre en el calendario del Perú.

