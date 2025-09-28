¿Es posible un Estado palestino pese al rechazo de Israel y EE.UU.? El Comercio
Cada vez más países reconocen oficialmente a un Estado palestino. En los últimos días, 10 naciones se sumaron a esta decisión, elevando la cifra a cerca del 80 de los miembros de la ONU. Sin embargo, sobre el terreno la realidad es mucho más compleja.
El rechazo de Israel y Estados Unidos sigue siendo un obstáculo clave para la llamada solución de los dos estados, que busca la coexistencia de un Estado israelí y otro palestino. Las tensiones en Medio Oriente, la guerra en Gaza y la falta de acuerdos diplomáticos dificultan que este reconocimiento internacional se traduzca en hechos concretos.
¿Es posible lograr la creación de un Estado palestino o seguirá siendo una meta lejana en el escenario internacional?
noticiashoy breakingnews internacionales Palestina Israel ONU MedioOriente Gaza EstadoPalestino conflicto
Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.
Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf
Sitio web: http://elcomercio.pe
TAMBIÉN SÍGUENOS EN:
Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe
Twitter: https://twitter.com/elcomercio
Instagram: http://instagram.com/elcomercio
Discord: https://discord.gg/elcomercio
elcomercio noticiasperu mundo internacionales
reconocimiento Estado palestino
países que apoyan Palestina
ONU reconocimiento Palestina
Israel rechazo Estado palestino
Estados Unidos oposición Palestina
solución de dos estados Palestina Israel
Palestina conflicto Medio Oriente
nuevos países reconocen Palestina
Palestina 80 apoyo internacional
qué pasa con Palestina en la ONU
Estado palestino realidad o ficción
Israel Palestina últimas noticias
guerra en Gaza y Palestina
Palestina reconocimiento diplomático
conflicto israelí palestino hoy
Palestina en la ONU 2025
postura de EE.UU. sobre Palestina
Palestina independencia internacional
dos estados Israel Palestina futuro
Palestina apoyo mundial creciente
Desde EL COMERCIO
¡HISTÓRICO! JOWELL EN LA CASA UNO MÁS ENVIVO.
Ucrania: 12 horas de ataques rusos dejan muertos y más de 70 heridos El Comercio.
¿CUANTÓ TARDA UN LADRÓN EN ROBAR TU BICI?: LO COMPROBAMOS El Comercio.
Protestas en Perú deja varios heridos por violenta represión policial El Comercio.
¿Es posible un Estado palestino pese al rechazo de Israel y EE.UU.? El Comercio.
Retiro AFP 2025: SBS publica los requisitos para solicitar tu desembolso El Comercio.
BICI VS AUTO EN LIMA: ¿QUIÉN GANA EN HORA PUNTA? El Comercio.
ASÍ ES SUBIR CON BICICLETA PLEGABLE A LA LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA Pasa en la Calle.
Pescadores venezolanos temen ataques tras despliegue militar de EE.UU. en el Caribe El Comercio.
Facundo Callejo: la increíble historia del goleador de la Liga 1 El Comercio.
EE.UU. revoca visa a Gustavo Petro tras protesta propalestina en Nueva York El Comercio.
EN VIVO: Evalúan recurso de Delia Espinoza para anular resolución que reponía a Patricia Benavides.
SE TERMINÓ LA ILUSIÓN UNO MÁS ENVIVO.
EL CRUCE DONDE ATROPELLARON A FURREY SIGUE IGUAL El Comercio.
¿CUÁNTO TARDA UN LADRÓN EN ROBAR TU BICICLETA? Pasa en la Calle.
Además hoy día 29 de Setiembre en el calendario del Perú.
EL COMERCIO
Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.