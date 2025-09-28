GRABADO el 28-09-2025

¿Es posible un Estado palestino pese al rechazo de Israel y EE.UU.? El Comercio

Cada vez más países reconocen oficialmente a un Estado palestino. En los últimos días, 10 naciones se sumaron a esta decisión, elevando la cifra a cerca del 80 de los miembros de la ONU. Sin embargo, sobre el terreno la realidad es mucho más compleja.

El rechazo de Israel y Estados Unidos sigue siendo un obstáculo clave para la llamada solución de los dos estados, que busca la coexistencia de un Estado israelí y otro palestino. Las tensiones en Medio Oriente, la guerra en Gaza y la falta de acuerdos diplomáticos dificultan que este reconocimiento internacional se traduzca en hechos concretos.

¿Es posible lograr la creación de un Estado palestino o seguirá siendo una meta lejana en el escenario internacional?

