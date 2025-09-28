GRABADO el 28-09-2025

¿Es posible un Estado palestino pese al rechazo de Israel y EE.UU.? El Comercio

Cada vez más países reconocen oficialmente a un Estado palestino. En los últimos días, 10 naciones se sumaron a esta decisión, elevando la cifra a cerca del 80 de los miembros de la ONU. Sin embargo, sobre el terreno la realidad es mucho más compleja.



El rechazo de Israel y Estados Unidos sigue siendo un obstáculo clave para la llamada solución de los dos estados, que busca la coexistencia de un Estado israelí y otro palestino. Las tensiones en Medio Oriente, la guerra en Gaza y la falta de acuerdos diplomáticos dificultan que este reconocimiento internacional se traduzca en hechos concretos.



¿Es posible lograr la creación de un Estado palestino o seguirá siendo una meta lejana en el escenario internacional?



noticiashoy breakingnews internacionales Palestina Israel ONU MedioOriente Gaza EstadoPalestino conflicto



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



reconocimiento Estado palestino

países que apoyan Palestina

ONU reconocimiento Palestina

Israel rechazo Estado palestino

Estados Unidos oposición Palestina

solución de dos estados Palestina Israel

Palestina conflicto Medio Oriente

nuevos países reconocen Palestina

Palestina 80 apoyo internacional

qué pasa con Palestina en la ONU

Estado palestino realidad o ficción

Israel Palestina últimas noticias

guerra en Gaza y Palestina

Palestina reconocimiento diplomático

conflicto israelí palestino hoy

Palestina en la ONU 2025

postura de EE.UU. sobre Palestina

Palestina independencia internacional

dos estados Israel Palestina futuro

Palestina apoyo mundial creciente

Desde EL COMERCIO

¡HISTÓRICO! JOWELL EN LA CASA UNO MÁS ENVIVO.

Ucrania: 12 horas de ataques rusos dejan muertos y más de 70 heridos El Comercio.

¿CUANTÓ TARDA UN LADRÓN EN ROBAR TU BICI?: LO COMPROBAMOS El Comercio.

Protestas en Perú deja varios heridos por violenta represión policial El Comercio.

¿Es posible un Estado palestino pese al rechazo de Israel y EE.UU.? El Comercio.

Retiro AFP 2025: SBS publica los requisitos para solicitar tu desembolso El Comercio.

BICI VS AUTO EN LIMA: ¿QUIÉN GANA EN HORA PUNTA? El Comercio.

ASÍ ES SUBIR CON BICICLETA PLEGABLE A LA LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA Pasa en la Calle.

Pescadores venezolanos temen ataques tras despliegue militar de EE.UU. en el Caribe El Comercio.

Facundo Callejo: la increíble historia del goleador de la Liga 1 El Comercio.

EE.UU. revoca visa a Gustavo Petro tras protesta propalestina en Nueva York El Comercio.

EN VIVO: Evalúan recurso de Delia Espinoza para anular resolución que reponía a Patricia Benavides.

SE TERMINÓ LA ILUSIÓN UNO MÁS ENVIVO.

EL CRUCE DONDE ATROPELLARON A FURREY SIGUE IGUAL El Comercio.

¿CUÁNTO TARDA UN LADRÓN EN ROBAR TU BICICLETA? Pasa en la Calle.

Además hoy día 29 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.