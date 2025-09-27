GRABADO el 27-09-2025

Pescadores venezolanos temen ataques tras despliegue militar de EE.UU. en el Caribe El Comercio

Los pescadores venezolanos denunciaron una amenaza real tras los ataques de Estados Unidos contra supuestas narcolanchas en el Caribe, que según el presidente Donald Trump dejaron al menos 14 muertos. Caracas acusa a Washington de cometer ejecuciones extrajudiciales en altamar.



En La Guaira, más de 4.000 trabajadores y 700 embarcaciones artesanales se organizan para salir en grupos de faena, optimizar las comunicaciones y usar radiobalizas entregadas por el gobierno en caso de incidentes.



El portavoz del CONPPA, Luis García, afirmó que los pescadores seguirán defendiendo su derecho al mar Caribe y se mantendrán leales a la Constitución y al presidente Nicolás Maduro, pese al temor generado por el despliegue de ocho buques de guerra, un submarino nuclear y aviones de inteligencia estadounidenses en la región.



Las imágenes de embarcaciones destruidas provocaron miedo, indignación y rabia en las comunidades pesqueras, que aseguran que continuarán trabajando porque la pesca es vital para la alimentación del pueblo venezolano.



Venezuela Pescadores EEUU Caribe Maduro Trump NoticiasHoy Conflicto Altamar BreakingNews



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



pescadores venezolanos amenaza real

buques de guerra EE.UU. Caribe Venezuela

narcolanchas destruidas Trump

pescadores de La Guaira denuncian ataques

radiobalizas protección pescadores

incursión militares EE.UU. barco atunero

Donald Trump ONU declaraciones

ejecuciones extrajudiciales altamar

despliegue militar Caribe Venezuela

pescadores artesanales en riesgo

Desde EL COMERCIO

ASÍ ES SUBIR CON BICICLETA PLEGABLE A LA LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA Pasa en la Calle.

Pescadores venezolanos temen ataques tras despliegue militar de EE.UU. en el Caribe El Comercio.

Facundo Callejo: la increíble historia del goleador de la Liga 1 El Comercio.

EE.UU. revoca visa a Gustavo Petro tras protesta propalestina en Nueva York El Comercio.

EN VIVO: Evalúan recurso de Delia Espinoza para anular resolución que reponía a Patricia Benavides.

SE TERMINÓ LA ILUSIÓN UNO MÁS ENVIVO.

EL CRUCE DONDE ATROPELLARON A FURREY SIGUE IGUAL El Comercio.

¿CUÁNTO TARDA UN LADRÓN EN ROBAR TU BICICLETA? Pasa en la Calle.

Así será el desfile de Jorge Luis Salinas en Milán Fashion Week VIU! El Comercio.

Maduro convoca simulacro nacional con preparación para conflicto armado El Comercio.

Netanyahu en la ONU: defiende ofensiva en Gaza y compara a Palestina con Al Qaeda El Comercio.

¿Quién era Joshua Jahn, el tirador de la instalación del ICE en Dallas? El Comercio.

Trump anuncia nuevos aranceles a medicamentos, transporte y muebles importados El Comercio.

Nicaragua acusa a EE.UU. de querer robarle el petróleo a Venezuela El Comercio.

Policía de Paraguay revela coordinación con Perú en captura de El Monstruo Mirada de Fondo.

Además hoy día 27 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.