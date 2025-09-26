GRABADO el 26-09-2025

¿CUÁNTO TARDA UN LADRÓN EN ROBAR TU BICICLETA? Pasa en la Calle

Probamos en vivo qué tan seguros son los candados que usa la gente en el Centro Cívico de Lima. Con cadenas de S/20 y S/30 y una cizalla, comprobamos en segundos lo vulnerable que queda una bicicleta si no se ancla correctamente. Hablamos con ciclistas, fiscalizadores y mostramos consejos prácticos: cómo asegurar el cuadro (no sólo la rueda), qué candados valen la pena y cuándo invertir más para no perder tu bici.



En el experimento nos acompaña Octavio Zegarra, presidente de Cicloaxión y representante de La Bicicletería.



Mira el IRL COMPLETO: https://youtube.com/live/tZ4DQRXvI8Y



Pasa en la Calle, ahora en IRL y con multicámara. Nuestro programa de YouTube que atiende denuncias ciudadanas sobre los problemas que aquejan a la ciudad regresa en un nuevo formato, uno más arriesgado y, a la vez, inmersivo. Todos los jueves, a partir de las 5:00 p.m., podrás ser testigo del primer formato multicámara en IRL periodístico para que, junto a nosotros, puedas hacer seguimiento de los casos que estamos atendiendo.



Agradecemos la participación de Octavio Zegarra, presidente de Cicloaxión y representante de La Bicicletería, quien nos acompañó en este experimento.



