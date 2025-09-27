GRABADO el 27-09-2025

ASÍ ES SUBIR CON BICICLETA PLEGABLE A LA LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA Pasa en la Calle

El propio personal de la Línea 1 nos confirmó que sí está permitido llevar bicis plegables durante todo el día, incluso en hora punta. Pero la experiencia no fue tan sencilla: problemas de señal, accesos complicados y la eterna duda sobre la seguridad en estaciones como Gamarra o Arriola. También comparamos los tiempos frente al auto y evaluamos si realmente la bici es una alternativa viable en Lima cinco años después de la pandemia.



En el experimento nos acompaña Octavio Zegarra, presidente de Cicloaxión y representante de La Bicicletería.



Mira el IRL COMPLETO: https://youtube.com/live/tZ4DQRXvI8Y



Pasa en la Calle, ahora en IRL y con multicámara. Nuestro programa de YouTube que atiende denuncias ciudadanas sobre los problemas que aquejan a la ciudad regresa en un nuevo formato, uno más arriesgado y, a la vez, inmersivo. Todos los jueves, a partir de las 5:00 p.m., podrás ser testigo del primer formato multicámara en IRL periodístico para que, junto a nosotros, puedas hacer seguimiento de los casos que estamos atendiendo.



MetroDeLima BicicletasPlegables MovilidadSostenible PasaEnLaCalle Ciclovías



