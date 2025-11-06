GRABADO el 06-11-2025

EL RÉGIMEN ACTIVA "ESPIONAJE ENTRE VECINOS": ASÍ FUNCIONA EL NUEVO CONTROL SOCIAL RADAR24

El régimen de NicolásMaduro activa un nuevo sistema de inteligenciavecinal en Venezuela inspirado en los CDR cubanos. A través de una aplicación llamada VenApp, los ciudadanos deberán reportar a cualquier persona desconocida, generando críticas por su carácter de control social. Mientras tanto, el colapso de la industria petrolera continúa: las exportaciones cayeron 26 solo en octubre y la crisis económica se profundiza.



En este programa de análisis de Radar24, expertos explican por qué el petróleo venezolano ha perdido su valor y cómo la corrupción, el abandono y la mala gestión destruyeron a PDVSA. También se aborda la advertencia de DonaldTrump sobre el fin de Maduro, la posición de la ONU, las alianzas con Rusia e Irán, y la propuesta de MaríaCorinaMachado para reconstruir el país en un máximo de tres años.



Además, analizamos la revelación de NBCNews sobre una posible operación militar encubierta en México contra el narcotráfico y la respuesta inmediata de la presidenta ClaudiaSheinbaum, quien negó toda intervención extranjera. ¿Está América Latina ante una nueva reconfiguración geopolítica?



00:05 Caída del chavismo aceleraría recuperación del petróleo

03:22 Diosdado Cabello activa red de vigilancia vecinal

07:44 Trump denuncia narcolanchas de varios países

08:54 Diosdado crítica a la ONU

10:41 Venezuela podría desatar una avalancha de de petróleo mundial

11:21 Harold Guerrero, especialista en comercio internacional señala que Venezuela podría recuperar petróleo en 2 años

24:52 EE. UU. prepara misión en México

25:49 Sheinbaum: no habrá intervención

28:46 Maria Corina Machado desde CADE : Tragedia de Venezuela alerta América Latina



Venezuela petroleo Maduro Trump BenApp MaríaCorinaMachado México Radar24



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Además hoy día 08 de Noviembre en el calendario del Perú.

