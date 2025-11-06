GRABADO el 06-11-2025

Rafael López Aliaga SE QUEJA en CADE: no soportó que le controlen el tiempo y terminó explotando

Rafael López Aliaga se quejó ante la organización de CADE Ejecutivos cuando le pidieron respetar los tiempos de intervención. El precandidato presidencial por Renovación Popular también explotó contra Carlos Gálvez, director de la Sociedad Minera El Brocal. No soportó ser confrontado sobre sus presuntos vínculos con la minería ilegal, en un contexto en que congresistas de su partido votaron a favor de ampliar el REINFO y un informe de El Comercio que señala que siete dirigentes vinculados a la Confederación de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin) están afiliados al partido celeste.



Es mentira absoluta que yo tenga vínculo alguno con minería ilegal. Eso lo descarto de plano es una difamación gravísima la que estás haciendo () Pruébame que tengo un minero ilegal, por favor. Te pago cien mil dólares por cada minero ilegal que tú me demuestres, dijo López Aliaga.





Desde El Búho pe

Rafael López Aliaga SE QUEJA en CADE: no soportó que le controlen el tiempo y terminó explotando.

