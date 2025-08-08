GRABADO el 08-08-2025

EE.UU. ofrece USD 50 millones por Maduro y Venezuela acusa maniobra patética El Comercio

El gobierno de EstadosUnidos anunció este jueves que aumenta de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por NicolásMaduro, presidente de Venezuela, acusado de liderar una red de narcotráfico y corrupción a gran escala. La secretaria de Justicia, PamBondi, aseguró que Maduro ha utilizado organizaciones como el TrendeAragua, el cártel de Sinaloa y el CárteldeLosSoles para introducir drogas letales y violencia en territorio estadounidense.



Esta nueva cifra duplica la recompensa que había sido fijada por la administración del expresidente demócrata JoeBiden, que en su momento elevó el monto a 25 millones de dólares. Tanto Biden como DonaldTrump han reconocido al opositor EdmundoGonzálezUrrutia como el presidente legítimo de Venezuela tras las elecciones de 2024, que el chavismo asegura haber ganado.



En Caracas, el canciller YvanGil calificó la medida estadounidense como una cortina de humo ridícula y acusó a Bondi de manipular el caso para desviar la atención del CasoEpstein. La tensión entre Washington y Caracas vuelve a escalar, con acusaciones cruzadas que incluyen narcotráfico, corrupción y uso de grupos criminales transnacionales como herramientas políticas.



