GRABADO el 25-08-2025

Tifón Kajiki: árboles caídos, aeropuertos cerrados y evacuaciones en Vietnam El Comercio

En este video explicamos cómo el tifón Kajiki, el más fuerte hasta ahora en 2025, azotó Vietnam con ráfagas de hasta 166 km/h, dejando árboles caídos, olas de 9,5 metros y el cierre de dos aeropuertos locales Tifón Kajiki Vietnam Cambio Climático.



Este fenómeno es el quinto tifón del año en golpear al país, y ha obligado al desalojo de más de medio millón de personas de zonas costeras, mientras se cancelan vuelos y se suspenden actividades escolares y turísticas DesastresNaturales Evacuaciones. Expertos meteorológicos lo describen como un episodio extremo intensificado por el calentamiento global, reflejando tendencias preocupantes en frecuencia y fuerza de estos eventos climáticos Urgente Emergencia Climática.



noticiashoy clima TifónKajiki Vietnam CambioClimático Evacuación Emergencia tifón2025 alteraciónclimática desastrenatural



