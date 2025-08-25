Caso Kilmar Ábrego: ¿por qué el gobierno de Trump quiere deportarlo a Uganda? El Comercio
El Gobierno de Donald Trump a deportar a Kilmar Abrego García a Uganda, a pesar de no tener ningún vínculo con ese país. Su equipo legal denuncia que esta medida podría ser usada como una táctica coercitiva para forzarlo a aceptar un acuerdo de culpabilidad. Esta notificación se produjo justo después de que fue liberado bajo fianza en Tennessee, en espera de juicio por presunto tráfico de personas KilmarAbrego DeportaciónUganda Trump.
Además, una jueza federal ha ordenado que se le otorgue un aviso previo de 72 horas para poder alegar peligro de persecución, ya que Uganda ha sido cuestionada por su historial de derechos humanos DerechosHumanos JusticiaMigratoria.
noticiashoy inmigración Deportación KilmarAbregoGarcía Uganda Trump DHS derechoshumanos coerción
Caso Kilmar Ábrego: ¿por qué el gobierno de Trump quiere deportarlo a Uganda?
