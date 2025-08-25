Bombardeo a hospital Nasser deja 20 muertos entre rescatistas y periodistas en Gaza El Comercio
Imágenes del devastador doble ataque aéreo israelí al Hospital Nasser en el sur de Gaza, que dejó al menos 20 personas muertas, entre ellas cinco periodistas identificados con medios como AP, Reuters y Al Jazeera HospitalNasser Gaza periodistas. El Ministerio de Salud informó que el impacto comenzó en el cuarto piso y terminó en una escalera externa pocos minutos después, justo cuando rescatistas y periodistas acudían al primer bombardeo ataque aéreo doble impacto.
El Ejército israelí confirmó haber realizado el ataque y anunció una investigación, aunque sin aclarar el objetivo específico. Este hecho se suma a uno de los más mortíferos para la prensa desde el inicio del conflicto, con casi 200 periodistas fallecidos en Gaza según cifras del Comité para la Protección de Periodistas.
noticiashoy breakingnews internacional Gaza HospitalNasser periodistas IDF investigación periodismopeligro conflicto
