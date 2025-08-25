GRABADO el 25-08-2025

Bombardeo a hospital Nasser deja 20 muertos entre rescatistas y periodistas en Gaza El Comercio

Imágenes del devastador doble ataque aéreo israelí al Hospital Nasser en el sur de Gaza, que dejó al menos 20 personas muertas, entre ellas cinco periodistas identificados con medios como AP, Reuters y Al Jazeera HospitalNasser Gaza periodistas. El Ministerio de Salud informó que el impacto comenzó en el cuarto piso y terminó en una escalera externa pocos minutos después, justo cuando rescatistas y periodistas acudían al primer bombardeo ataque aéreo doble impacto.



El Ejército israelí confirmó haber realizado el ataque y anunció una investigación, aunque sin aclarar el objetivo específico. Este hecho se suma a uno de los más mortíferos para la prensa desde el inicio del conflicto, con casi 200 periodistas fallecidos en Gaza según cifras del Comité para la Protección de Periodistas.



noticiashoy breakingnews internacional Gaza HospitalNasser periodistas IDF investigación periodismopeligro conflicto



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



Hospital Nasser ataque

periodistas muertos Gaza

doble bombardeo hospitalario

Ministerio de Salud Gaza

investigación IDF

Associated Press periodista muerto

Reuters fotógrafo muerto

Al Jazeera periodista muerto

ataque a humanitarian site

crisis humanitaria Gaza

protección periodistas guerra

hospital atacado Gaza

rescatistas muertos hospital

Gaza sur hospital ataque

periodismo en zonas de guerra

impacto inmediato hospital

cobertura del conflicto Gaza

ataques letales a prensa

violencia contra periodistas

situación hospitalaria Gaza

Desde EL COMERCIO

Caso Kilmar Ábrego: ¿por qué el gobierno de Trump quiere deportarlo a Uganda? El Comercio.

¿El regreso de Santiváñez podría generar un conflicto con Arana? El Comercio.

Impactantes imágenes del ataque de Israel al Hospital Naser de Gaza El Comercio.

La verdad detrás de la Milicia Bolivariana de Maduro El Comercio.

Tifón Kajiki: árboles caídos, aeropuertos cerrados y evacuaciones en Vietnam El Comercio.

EE.UU. vs. Venezuela: ¿quiénes conforman la Milicia Bolivariana y cómo los entrenan? El Comercio.

TODO SOBRE EL ZACAFEST UNOMÁS ENVIVO.

Bombardeo a hospital Nasser deja 20 muertos entre rescatistas y periodistas en Gaza El Comercio.

Todo sobre el cuestionado retorno de Juan José Santivañez tras su censura TQH EN VIVO.

Juan José Santivañez regresa como nuevo ministro de Justicia tras censura Mirada de Fondo.

Israel bombardea bases militares de los Hutíes en la capital de Yemen El Comercio.

¿Qué hay detrás del despliegue militar de EE.UU. cerca de Venezuela? El Comercio.

Miles se alistan en la Milicia Bolivariana ante posible invasión de EE.UU. El Comercio.

Kilmar Ábrego García regresa a EE.UU. tras orden de la Corte Suprema El Comercio.

Maduro acusa a EE.UU. de preparar un cambio de régimen con "plan ilegal" El Comercio.

Además hoy día 26 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.