GRABADO el 02-10-2025

TREN DE ARAGUA DIVIDE AL CHAVISMO RADAR24

El TrenDeAragua, considerado por muchos la banda criminal más temida de Latinoamérica, sigue siendo tema de debate internacional. Mientras DonaldTrump calificó a esta organización como trrorista, NicolásMaduro niega vínculos directos aunque investigaciones revelan la cooperación de funcionarios de su régimen con estructuras criminales. ¿Está realmente en declive el Tren de Aragua o solo atraviesa un proceso de fragmentación? Hoy en Radar24 conocerás la verdad sobre su origen en una cárcel venezolana, su expansión continental y la amenaza que representa para migrantes y gobiernos de la región.



Venezuela TrenDeAragua DonaldTrump NicolásMaduro ElNiñoGuerrero crimenorganizado Latinoamérica



