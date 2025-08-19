GRABADO el 19-08-2025

La Libertad: Acuña sobre presuntos testaferros en obras del Gobierno Regional: APP no es corrupto

La región La Libertad vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras la revelación periodística de presuntos testaferros vinculados a millonarias obras públicas. El último domingo, el programa Panorama expuso que Beatriz Benique Quispe, una humilde vendedora de desayunos en Villa El Salvador, en Lima, aparece como accionista del 50 de la empresa Consultoría y Construcción Grupo Pérgola SAC, compañía que en los últimos años se adjudicó contratos con el Estado por más de S/ 2,500 millones.

