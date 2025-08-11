GRABADO el 11-08-2025

Noticias del 11 de agosto: ISRAEL EJECUTA A 5 PERIODISTAS Y LOS ACUSA DE TERRORIST4 Noticiero

Un nuevo ataque de Israel en la FranjadeGaza ha generado indignación internacional. Según reportó AlJazeera, cinco miembros de su equipo periodístico fueron asesinados selectivamente por las FuerzasdeDefensadeIsrael durante un bombardeo contra su carpa en la ciudad de Gaza. El medio catarí denunció que este acto constituye un atentado flagrante contra la libertaddeprensa y confirmó que entre las víctimas había corresponsales y camarógrafos.



Este lunes, Colombia lamentó la muerte del senador y precandidato presidencial MiguelUribeTurbay, quien pasó dos meses en cuidados intensivos tras un atentado ocurrido en junio. Según su esposa, el opositor de 39 años sufrió una hemorragia cerebral que agravó su estado, llevándolo a la muerte. La noticia ha causado consternación nacional y reabierto el debate sobre la seguridad de los líderes políticos.



En EstadosUnidos, el presidente DonaldTrump ordenó el despliegue de la GuardiaNacional en WashingtonDC, asumiendo el control de la policía local. El plan, según Trump, busca liberar la capital de personas sin techo y frenar la delincuencia. La medida ha generado controversia en el ámbito político y social.



El embajador de EEUU ante la OTAN, MatthewWhitaker, informó que el presidente de Ucrania, VolodimirZelenski, podría asistir a la próxima reunión entre Rusia y EstadosUnidos en Alaska. Esta posible participación sería clave en las conversaciones sobre el conflicto.

En España, más de mil personas fueron evacuadas en el norte debido a un voraz incendioforestal que avanza con rapidez por las altas temperaturas y fuertes vientos. Autoridades de CastillayLeón sospechan que los focos fueron provocados por pirómanos.



noticiashoy breakingnews Israel FranjadeGaza AlJazeera MiguelUribeTurbay DonaldTrump GuardiaNacional WashingtonDC VolodimirZelenski OTAN Rusia EstadosUnidos España incendioforestal pirómanos



Israel ataque periodistas Gaza

Al Jazeera asesinato selectivo

libertad de prensa en conflicto

muerte de Miguel Uribe Turbay

atentado contra senador colombiano

Donald Trump despliega Guardia Nacional

Washington control policial Trump

Zelenski reunión Rusia Estados Unidos

OTAN confirma posible participación Zelenski

incendio forestal norte de España

evacuación por fuego Castilla y León

pirómanos provocan incendios España

conflicto Israel Palestina actualidad

crisis humanitaria en Gaza

seguridad líderes políticos Colombia

Donald Trump plan Washington

reunión en Alaska Rusia EEUU



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Desde Diario Gestión

CONGRESO de COLOMBIA rinde homenaje póstumo a MIGUEL URIBE TURBAY EN VIVO.

¿Quiénes eran los 5 periodistas asesinados por ISRAEL y de qué los acusaban? Gestión.

Noticias del 11 de agosto: ISRAEL EJECUTA A 5 PERIODISTAS Y LOS ACUSA DE TERRORIST4 Noticiero.

LO ÚLTIMO: TRUMP toma MEDIDAS DRÁSTICAS en Washington y EXPULSA a personas SIN HOGAR R24 EN VIVO.

ENVIVO: Conferencia de CLAUDIA SHEINBAUM: La Mañanera del Pueblo del lunes 11 de agosto 2025.

Miguel Uribe Turbay se convirtió en el octavo candidato presidencial asesinado en Colombia Gestión.

Atentado a Miguel Uribe: Detalles del ataque en Bogotá shorts Gestión.

Terremoto de magnitud 6,1 en Turquía: un fallecido y varios heridos tras derrumbes Gestión.

Gaza muere de hambre: ¿por qué la gente no tiene que comer? Gestión.

Más de 300 arrestados en Londres durante marcha pro 'Acción Palestina' Gestión.

Noticias del 10 de agosto: VENEZUELA ACUSA DE AGRESIÓN A EE.UU. Y RESPALDA A MADURO Noticiero.

ZELENSKI advierte que UCRANIA no cederá territorio pese a reunión TRUMP-PUTIN Gestión.

MÉXICO niega operación MILITAR de EE.UU. contra CÁRTELES en su territorio Gestión.

Adolescente ARMADO deja tres heridos en un TIROTEO en Nueva York Gestión.

Noticias del 9 de agosto: TRUMP y PUTIN pactan REUNIÓN para negociar PAZ en UCRANIA Noticiero.

Además hoy día 12 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.