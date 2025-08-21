GRABADO el 21-08-2025

PIDIÓ AYUDA AL GOBIERNO Betssy Chávez asiste a la fuerza e insiste en huelga de hambre hasta morir

DUERME EN EL PATIO Betssy Chávez tuvo que asistir a la fuerza a la audiencia de este 21 de agosto por el juicio que se le sigue junto a Pedro Castillo y otros, por el delito de rebelión. La expresidenta del Consejo de Ministros, quien dio una tregua de 48 horas a su huelga de hambre seca, aseguró que su medida de lucha no se compara con el temor que padece a diario en el penal penitenciario, donde sus agresoras continúan conviviendo con ella en la misma área. Con la voz resquebrajada, pidió al ministro de Justicia que haga algo por ella, pues cada día su situación se agrava. El juzgado finalmente le otorgó el permiso de retirarse de la audiencia.



En tanto, Pedro Castillo expresó su respaldo público a Betssy Chávez y denunció a quienes lo investigan, señalando una diferencia en su tratamiento con respecto a Dina Boluarte. "El Perú tiene que abrir los ojos", dijo.





¡Súmate a la Buhocomunidad en YouTube!

El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia.

Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos.

Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/



Nuestra web: www.elbuho.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe



noticiasperu peru loultimonoticiasperu pedrocastillo betssychavez

noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

juiciopedrocastillo

Desde El Búho pe

PIDIÓ AYUDA AL GOBIERNO Betssy Chávez asiste a la fuerza e insiste en huelga de hambre hasta morir.

¡ESCENAS DE NO CREER! Las postales del violento enfrentamiento en el Independiente vs U de Chile.

Congresistas duplicarán su sueldo a partir de 2026, todo por la plata Pico a Pico.

DOLOR Edith Ramos y la música detrás del documental Uyariy, sobre las protestas contra Dina.

Junín: Editorial denuncia censura en la Feria Internacional del Libro de Huancayo PASÓ EN EL PERÚ.

NO ESTARÁ CON SUS COLEGAS El futuro de MARTÍN VIZCARRA apunta directo al penal de LURIGANCHO.

GUERRA COMO SEA Congresistas enloquecen y EXIGEN al ministro de Defensa 0 tolerancia con Colombia.

PASÓ EN EL PERÚ: Editorial denuncia censura en la Feria Internacional del Libro de Huancayo.

¡TREMENDO PAPELÓN! Fiscalía explica liberación de sospechosos en atentado que conmocionó Trujillo.

BETSSY CHÁVEZ SE DESPIDE: dispuesta a MORIR DE HAMBRE antes que soportar tortura del INPE.

Loreto: Paralizarán ante contaminación en Reserva Pacaya Samiria PASÓ EN EL PERÚ.

Sin sorpresas: TC blindó a Dina Boluarte Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Junín: Juez ordena desalojo de familias que por 13 años resisten a la minera Chinalco en Morococha.

Cusco: Alcalde de Cusco revela que López Aliaga es socio de empresa que invertirá en proyecto.

¿NO HAY ALGO MEJOR? Acuña armaría su LISTA con Elio Riera para diputado y Santivañez al Senado.

Además hoy día 21 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.