GRABADO el 21-08-2025

¡ESCENAS DE NO CREER! Las postales del violento enfrentamiento en el Independiente vs U de Chile

HABRÁ DRÁSTICAS SANCIONES Un partido cancelado, al menos 10 heridos y 90 detenidos: ese es el saldo de los graves incidentes ocurridos durante el encuentro entre Independiente y la U. de Chile, por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Las tribunas se convirtieron en escenario de violentas peleas e insultos entre barras argentinas y chilenas. La tensión escaló cuando un grupo de hinchas chilenos quedó acorralado y fue brutalmente agredido. Uno de ellos incluso cayó desde lo alto de la tribuna mientras intentaba escapar de sus atacantes. Lo que debía ser una fiesta futbolística terminó en un enfrentamiento que conmocionó a hinchas, familias y espectadores presentes en el estadio Libertadores de América, en Argentina.



