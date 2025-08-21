GRABADO el 21-08-2025

DOLOR Edith Ramos y la música detrás del documental Uyariy, sobre las protestas contra Dina

PICO A PICO Edith Ramos, responsable de la composición musical en el documental Uyariy, comparte las vivencias que dieron origen a las canciones incluidas en la cinta, una obra que retrata la indignación, el duelo y la lucha por justicia tras las muertes ocurridas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en Juliaca.



