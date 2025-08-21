GRABADO el 21-08-2025

ERA NECESARIO Congreso niega reparación a trabajadores despedidos en los 90: NO ERAN EFICIENTES

DESPIDOS NECESARIOS El Pleno del Congreso, con los votos mayoritarios de la bancada fujimorista, decidió enviar al archivo la insistencia de la autógrafa de ley que buscaba viabilizar la ejecución de beneficios laborales y compensaciones a extrabajadores despedidos masivamente en la década de los 90.



Según Patricia Juárez, aprobar la norma implicaba un grave riesgo para el presupuesto público y consideró ofensivo que se cuestionen las medidas adoptadas en aquel entonces por el expresidente Alberto Fujimori. Para ella, los ceses colectivos fueron despidos necesarios por el bien del país.



Por su parte, Rosangella Barbarán sostuvo que no todos los despedidos debían ser reincorporados ni compensados, pues en su opinión los ceses fueron producto de evaluaciones previas. Agregó que quienes merecerían reconocimiento serían únicamente los funcionarios impecables.



Con esta decisión, quedó archivada definitivamente la iniciativa que planteaba justicia laboral para miles de extrabajadores afectados durante esa etapa de reestructuración estatal.



