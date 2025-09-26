GRABADO el 26-09-2025

¡AMÁ CHARO!: Sus anécdotas, los peinados a Jefferson Farfán, su caída al silo y más lafedecuto

En este nuevo episodio tenemos la visita de Rosario Guadalupe, la popular 'amá Charo' y hermana de Cuto Guadalupe, quien se animó a contar todas sus anécdotas inéditas que vivió al criar a Jefferson Farfán. La pobreza, la disciplina, casi muere en un silo, la llegada a Alianza Lima y mucho más. ¡Una conversación imperdible!



00:00 INICIO

05:29 Farfán compró casa con piscina porque antes se bañaba en la poza

09:14 Doña Charo cuenta que se dormía en los partidos de Jefferson

11:45 Cuto explica el árbol genealógico de los Farfán Guadalupe

15:48 Amá Charo cuenta como empezó su carrera de bailarina

20:48 Cuto se enamoró de las alumnas de Doña Charo que iban a Corongo

25:02 Amá Charo recuerda quiénes cuidaron a su pequeño hijo

28:05 Doña Charo recuerda a Oscar Montalvo, descubridor de Jefferson Farfán

30:10 Amá Charo explica como crío a Jefferson Farfán para que no se desubique con la fama

34:32 Amá Charo recuerda cómo castigó a su hijo por escaparse a la discoteca 'La ley'

38:43 ¿Cuto no le tuvo fe a su pequeño sobrino Jefferson?

39:54 Amá Charo cuenta cómo decidió llevar a su hijo a Alianza

46:10 ¿Cómo era Jefferson en el colegio?

47:29 Cucurucho Guizasola era confianzudo con amá Charo

48:36 Jefferson hizo un show de música afro y los turistas le pagaron con dólares

51:54 Amá Charo sufría para peinar a Jefferson

52:34 Amá Charo y su bebé Jefferson cayeron a un silo en Villa El Salvador

55:10 La profecía que hizo la abuela de Jefferson sobre su futuro como futbolista

59:20 Amá Charo le pedía a Cuto que vaya suave con La foquita' en los clásicos

01:02:44 Doña Charo recuerda cómo fue para ella que su hijo se valla al PSV

01:07:29 Doña Charo opina sobre la faceta de youtuber de Jefferson

01:10:46 Casi la ahorcan en el gol de Jefferson ante Nueva Zelanda

01:14:01 Amá Charo 'cuadró' a su hijo por escándalos extra deportivos

01:16:49 ¿Le gustó la película 'El 10 de la calle'?

01:19:52 Doña Charo recuerda a los técnicos que marcaron a su hijo

01:25:22 Jefferson es muy celoso con su amá Charo



