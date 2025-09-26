GRABADO el 26-09-2025

¡AMÁ CHARO!: Sus anécdotas, los peinados a Jefferson Farfán, su caída al silo y más lafedecuto

En este nuevo episodio tenemos la visita de Rosario Guadalupe, la popular 'amá Charo' y hermana de Cuto Guadalupe, quien se animó a contar todas sus anécdotas inéditas que vivió al criar a Jefferson Farfán. La pobreza, la disciplina, casi muere en un silo, la llegada a Alianza Lima y mucho más. ¡Una conversación imperdible!

lafedecuto entrevista amacharo charoguadalupe dameluz jeffersonfarfan podcast alianzalima futbol cutoguadalupe

00:00 INICIO
05:29 Farfán compró casa con piscina porque antes se bañaba en la poza
09:14 Doña Charo cuenta que se dormía en los partidos de Jefferson
11:45 Cuto explica el árbol genealógico de los Farfán Guadalupe
15:48 Amá Charo cuenta como empezó su carrera de bailarina
20:48 Cuto se enamoró de las alumnas de Doña Charo que iban a Corongo
25:02 Amá Charo recuerda quiénes cuidaron a su pequeño hijo
28:05 Doña Charo recuerda a Oscar Montalvo, descubridor de Jefferson Farfán
30:10 Amá Charo explica como crío a Jefferson Farfán para que no se desubique con la fama
34:32 Amá Charo recuerda cómo castigó a su hijo por escaparse a la discoteca 'La ley'
38:43 ¿Cuto no le tuvo fe a su pequeño sobrino Jefferson?
39:54 Amá Charo cuenta cómo decidió llevar a su hijo a Alianza
46:10 ¿Cómo era Jefferson en el colegio?
47:29 Cucurucho Guizasola era confianzudo con amá Charo
48:36 Jefferson hizo un show de música afro y los turistas le pagaron con dólares
51:54 Amá Charo sufría para peinar a Jefferson
52:34 Amá Charo y su bebé Jefferson cayeron a un silo en Villa El Salvador
55:10 La profecía que hizo la abuela de Jefferson sobre su futuro como futbolista
59:20 Amá Charo le pedía a Cuto que vaya suave con La foquita' en los clásicos
01:02:44 Doña Charo recuerda cómo fue para ella que su hijo se valla al PSV
01:07:29 Doña Charo opina sobre la faceta de youtuber de Jefferson
01:10:46 Casi la ahorcan en el gol de Jefferson ante Nueva Zelanda
01:14:01 Amá Charo 'cuadró' a su hijo por escándalos extra deportivos
01:16:49 ¿Le gustó la película 'El 10 de la calle'?
01:19:52 Doña Charo recuerda a los técnicos que marcaron a su hijo
01:25:22 Jefferson es muy celoso con su amá Charo

Además hoy día 29 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de las Personas Sordas

Día Mundial de las Personas Sordas

Medalla de Plata del Vóley Peruano en Seúl 88

Medalla de Plata del Vóley Peruano en Seúl 88

Fiesta de San Miguel Arcángel en San Miguel (Cajamarca)

Fiesta de San Miguel Arcángel en San Miguel (Cajamarca)

Fallecimiento de Mario Cavagnaro

Fallecimiento de Mario Cavagnaro

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Día Mundial del Corazón

Día Mundial del Corazón

