GRABADO el 25-09-2025

INFARTOS: Migraña: todo lo que necesitas saber (y no te contaron) EN VIVO Doctor Trome

En este episodio de Doctor Trome hablaremos sobre la migraña, una enfermedad neurológica que afecta a millones de personas en el mundo y que muchas veces es confundida con un simple dolor de cabeza. De la mano del doctor Walter Gonzáles, médico neurólogo, entenderemos qué es la migraña, cuáles son sus síntomas, qué factores la desencadenan y cómo se puede prevenir o tratar. Además, resolvemos dudas frecuentes de la audiencia y desmentimos los mitos más comunes sobre esta condición.



Si sufres de migrañas o conoces a alguien que las padece, este programa es para ti.

Suscríbete, comparte y activa la campanita para no perderte más contenido de salud.



tips salud consultorioenvivo drtrome migrañas neurologia



Canal oficial del diario Trome de Lima, Perú.



Suscríbete: https://bit.ly/2m0W5Yj



Sitio web: https://trome.pe/



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/Tromepe/

Twitter: https://twitter.com/tromepe

Instagram: https://www.instagram.com/tromeoficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/tromepe

Desde Trome Perú

Manuel Corrales y su dura adaptación en el Metz de Francia LaFeDeCuto.

"Tilsa Lozano ya pagó": Daniela Cillóniz habla del divorcio con Jackson Mora cafeconlachevez trome.

¡AMÁ CHARO!: Sus anécdotas, los peinados a Jefferson Farfán, su caída al silo y más lafedecuto.

U. de Chile 2-1 Alianza Lima EN VIVO por la Copa Sudamericana: Análisis y reacciones Trome.

¡AMÁ CHARO LLEGA A LA FE DE CUTO! VIERNES 6PM trome lafedecuto shorts.

Manuel Corrales y la deuda pendiente con León de Huánuco en 2015 LaFeDeCuto.

La vez que Ana Paula Consorte cuadró a Daniela Cillóniz por Paolo cafeconlachevez trome.

INFARTOS: Migraña: todo lo que necesitas saber (y no te contaron) EN VIVO Doctor Trome .

ALIAS 'EL MONSTRUO' declara que estaba PROTEGIDO por avisos de la PNP Trome.

Daniela Cillóniz cuenta cómo cayó en las drogas y el alcohol cafeconlachevez trome.

ALIAS 'EL MONSTRUO': las CLAVES DETRÁS de su CAPTURA en PARAGUAY Trome.

DANIELA CILLÓNIZ: infidelidades, problemas con drogas y la 'cuadrada' de Ana Paula cafeconlachevez.

La final 2011 entre Alianza y Aurich: la bronca entre Cuto y Manuel Corrales LaFeDeCuto.

HORÓSCOPO SEMANAL del 23 al 28 de setiembre Predicciones con Soralla De Los Ángeles .

DANIELA CILLÓNIZ CUENTA SU SACADA DE VUELTA Y MÁS cafeconlachevez MIÉRCOLES 6PM trome.

Además hoy día 27 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Trome Perú

Todos los videos desde Trome Perú en Youtube.