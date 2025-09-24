GRABADO el 24-09-2025

La final 2011 entre Alianza y Aurich: la bronca entre Cuto y Manuel Corrales LaFeDeCuto

El relato de la final 2011 entre Alianza Lima y Juan Aurich quedó grabado en la memoria del fútbol peruano. En esta entrevista de La Fe de Cuto, Guadalupe y Corrales recuerdan cómo se vivió la tensión en Matute: Alianza favorito y confiado, y Aurich con la convicción de dar el golpe.



Corrales contó el momento exacto en que explotó la bronca, mientras Guadalupe relató la presión en el ambiente. Pero lo más valioso fue el cierre: un gesto de reconciliación y hasta promesa de carapulcra como símbolo de paz después de tantos años.



¡No te pierdas todo ese aguadito, sobrino, que está de pura candela! Ponte barbón con la rifa inkabet. Premios diarios en efectivo!



LaFeDeCuto AlianzaLima JuanAurich Final2011 FutbolPeruano HistoriasDeFutbol Corrales Guadalupe



Canal oficial del diario Trome de Lima, Perú.



Suscríbete: https://bit.ly/2m0W5Yj



Sitio web: https://trome.pe/



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/Tromepe/

Twitter: https://twitter.com/tromepe

Instagram: https://www.instagram.com/tromeoficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/tromepe



La Fe de Cuto

Alianza Lima final 2011

Juan Aurich campeón 2011

Guadalupe Alianza Lima

Corrales Juan Aurich

Alianza vs Aurich Matute

fútbol peruano anécdotas

historias del fútbol peruano

final Alianza Lima Juan Aurich

Cuto Guadalupe entrevista

La bronca Guadalupe Corrales

fútbol peruano recuerdos

Alianza Lima 2011

Juan Aurich campeón

Cuto Guadalupe La Fe de Cuto

Desde Trome Perú

Daniela Cillóniz trabajó barriendo pisos y pelando papas en EE.UU. por su sueño cafeconlachevez.

Universitario 3-2 Cusco FC en VIVO: final adelantada del Clausura Trome.

¡AMÁ CHARO!: Sus anécdotas, los peinados a Jefferson Farfán, su caída al silo y más lafedecuto.

Manuel Corrales y su dura adaptación en el Metz de Francia LaFeDeCuto.

"Tilsa Lozano ya pagó": Daniela Cillóniz habla del divorcio con Jackson Mora cafeconlachevez trome.

U. de Chile 2-1 Alianza Lima EN VIVO por la Copa Sudamericana: Análisis y reacciones Trome.

¡AMÁ CHARO LLEGA A LA FE DE CUTO! VIERNES 6PM trome lafedecuto shorts.

Manuel Corrales y la deuda pendiente con León de Huánuco en 2015 LaFeDeCuto.

La vez que Ana Paula Consorte cuadró a Daniela Cillóniz por Paolo cafeconlachevez trome.

INFARTOS: Migraña: todo lo que necesitas saber (y no te contaron) EN VIVO Doctor Trome .

ALIAS 'EL MONSTRUO' declara que estaba PROTEGIDO por avisos de la PNP Trome.

Daniela Cillóniz cuenta cómo cayó en las drogas y el alcohol cafeconlachevez trome.

ALIAS 'EL MONSTRUO': las CLAVES DETRÁS de su CAPTURA en PARAGUAY Trome.

DANIELA CILLÓNIZ: infidelidades, problemas con drogas y la 'cuadrada' de Ana Paula cafeconlachevez.

La final 2011 entre Alianza y Aurich: la bronca entre Cuto y Manuel Corrales LaFeDeCuto.

Además hoy día 29 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Trome Perú

Todos los videos desde Trome Perú en Youtube.