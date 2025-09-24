GRABADO el 24-09-2025

La final 2011 entre Alianza y Aurich: la bronca entre Cuto y Manuel Corrales LaFeDeCuto

El relato de la final 2011 entre Alianza Lima y Juan Aurich quedó grabado en la memoria del fútbol peruano. En esta entrevista de La Fe de Cuto, Guadalupe y Corrales recuerdan cómo se vivió la tensión en Matute: Alianza favorito y confiado, y Aurich con la convicción de dar el golpe.

Corrales contó el momento exacto en que explotó la bronca, mientras Guadalupe relató la presión en el ambiente. Pero lo más valioso fue el cierre: un gesto de reconciliación y hasta promesa de carapulcra como símbolo de paz después de tantos años.

