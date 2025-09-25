GRABADO el 25-09-2025

ALIAS 'EL MONSTRUO' declara que estaba PROTEGIDO por avisos de la PNP Trome

El caso de Erick Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo, da un giro inesperado tras sus explosivas declaraciones en Paraguay. El delincuente más buscado del Perú aseguró en una entrevista que la Policía Nacional del Perú lo protegía durante su fuga, confirmando lo que ya había denunciado el periodista Iván Leguizamón sobre presuntas filtraciones desde Lima que casi frustraron su captura.

Además, El Monstruo señaló que otros líderes criminales en el Perú tendrían arreglada a la policía, mencionando directamente a nombres como El Jorobado y Miguel Marín.

ElMonstruo PolicíaNacional Corrupción Perú Paraguay CrimenOrganizado PNP NoticiasPerú Inseguridad

Canal oficial del diario Trome de Lima, Perú.

Suscríbete: https://bit.ly/2m0W5Yj

Sitio web: https://trome.pe/

TAMBIÉN SÍGUENOS EN:
Facebook: https://www.facebook.com/Tromepe/
Twitter: https://twitter.com/tromepe
Instagram: https://www.instagram.com/tromeoficial/
TikTok: https://www.tiktok.com/tromepe

Alias El Monstruo declaraciones
El Monstruo captura Paraguay
Erick Moreno Hernández PNP
Policía Nacional del Perú corrupción
filtraciones captura El Monstruo
Iván Leguizamón El Monstruo
Los Injertos del Norte
crimen organizado Perú
secuestros y extorsiones Lima Norte
El Monstruo protegido por PNP

Desde Trome Perú

Universitario vs. Cusco FC en VIVO: final adelantada del Clausura Trome.

¡AMÁ CHARO!: Sus anécdotas, los peinados a Jefferson Farfán, su caída al silo y más lafedecuto.

Manuel Corrales y su dura adaptación en el Metz de Francia LaFeDeCuto.

"Tilsa Lozano ya pagó": Daniela Cillóniz habla del divorcio con Jackson Mora cafeconlachevez trome.

U. de Chile 2-1 Alianza Lima EN VIVO por la Copa Sudamericana: Análisis y reacciones Trome.

¡AMÁ CHARO LLEGA A LA FE DE CUTO! VIERNES 6PM trome lafedecuto shorts.

Manuel Corrales y la deuda pendiente con León de Huánuco en 2015 LaFeDeCuto.

La vez que Ana Paula Consorte cuadró a Daniela Cillóniz por Paolo cafeconlachevez trome.

INFARTOS: Migraña: todo lo que necesitas saber (y no te contaron) EN VIVO Doctor Trome .

ALIAS 'EL MONSTRUO' declara que estaba PROTEGIDO por avisos de la PNP Trome.

Daniela Cillóniz cuenta cómo cayó en las drogas y el alcohol cafeconlachevez trome.

ALIAS 'EL MONSTRUO': las CLAVES DETRÁS de su CAPTURA en PARAGUAY Trome.

DANIELA CILLÓNIZ: infidelidades, problemas con drogas y la 'cuadrada' de Ana Paula cafeconlachevez.

La final 2011 entre Alianza y Aurich: la bronca entre Cuto y Manuel Corrales LaFeDeCuto.

HORÓSCOPO SEMANAL del 23 al 28 de setiembre Predicciones con Soralla De Los Ángeles .

Además hoy día 29 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Trome Perú

video

Universitario vs. Cusco FC en VIVO: final adelantada del Clausura Trome

video

¡AMÁ CHARO!: Sus anécdotas, los peinados a Jefferson Farfán, su caída al silo y más lafedecuto

video

Manuel Corrales y su dura adaptación en el Metz de Francia LaFeDeCuto

video

"Tilsa Lozano ya pagó": Daniela Cillóniz habla del divorcio con Jackson Mora cafeconlachevez trome

video

U. de Chile 2-1 Alianza Lima EN VIVO por la Copa Sudamericana: Análisis y reacciones Trome

video

¡AMÁ CHARO LLEGA A LA FE DE CUTO! VIERNES 6PM trome lafedecuto shorts

video

Manuel Corrales y la deuda pendiente con León de Huánuco en 2015 LaFeDeCuto

video

La vez que Ana Paula Consorte cuadró a Daniela Cillóniz por Paolo cafeconlachevez trome

video

INFARTOS: Migraña: todo lo que necesitas saber (y no te contaron) EN VIVO Doctor Trome

video

ALIAS 'EL MONSTRUO' declara que estaba PROTEGIDO por avisos de la PNP Trome

video

Daniela Cillóniz cuenta cómo cayó en las drogas y el alcohol cafeconlachevez trome

video

ALIAS 'EL MONSTRUO': las CLAVES DETRÁS de su CAPTURA en PARAGUAY Trome

video

DANIELA CILLÓNIZ: infidelidades, problemas con drogas y la 'cuadrada' de Ana Paula cafeconlachevez

video

La final 2011 entre Alianza y Aurich: la bronca entre Cuto y Manuel Corrales LaFeDeCuto

video

HORÓSCOPO SEMANAL del 23 al 28 de setiembre Predicciones con Soralla De Los Ángeles

Todos los videos desde Trome Perú en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de las Personas Sordas

Día Mundial de las Personas Sordas

Medalla de Plata del Vóley Peruano en Seúl 88

Medalla de Plata del Vóley Peruano en Seúl 88

Fiesta de San Miguel Arcángel en San Miguel (Cajamarca)

Fiesta de San Miguel Arcángel en San Miguel (Cajamarca)

Fallecimiento de Mario Cavagnaro

Fallecimiento de Mario Cavagnaro

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Día Mundial del Corazón

Día Mundial del Corazón

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 29 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.51
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo