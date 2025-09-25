GRABADO el 25-09-2025

ALIAS 'EL MONSTRUO': las CLAVES DETRÁS de su CAPTURA en PARAGUAY Trome

El delincuente más buscado del Perú, Erick Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo, fue capturado en Paraguay tras meses de operaciones internacionales. Líder de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte, Moreno era acusado de secuestros, extorsiones y homicidios en Perú, Brasil y otros países de Sudamérica.



La captura se produjo en San Lorenzo, donde intentaba pasar desapercibido con una nueva apariencia. Su paradero estaba valorado en un millón de soles de recompensa. La operación fue coordinada entre la Policía de Paraguay, la PNP y autoridades brasileñas, aunque surgieron denuncias sobre posibles filtraciones desde la policía peruana que en el pasado habrían alertado al criminal.



En este video te contamos cómo fue la captura, qué delitos se le imputan, y si será extraditado o expulsado para enfrentar a la justicia peruana.



Desde Trome Perú

