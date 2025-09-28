GRABADO el 28-09-2025

Universitario 3-2 Cusco FC en VIVO: final adelantada del Clausura Trome

Universitario recibirá a CuscoFC en el Estadio Monumental, en un duelo que ha sido considerado por la crítica especializada como la final adelantada del TorneoClausura. Los cremas se encuentran en el primer lugar con 21 puntos, mientras que el cuadro cusqueño se encuentra en la segunda posición con 19. futbol liga1

Desde Trome Perú

Además hoy día 30 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de la Comunicación Interna

Día Internacional de la Comunicación Interna

Día Internacional de la Traducción

Día Internacional de la Traducción

Creación del distrito de Cochabamba (Huaraz)

Creación del distrito de Cochabamba (Huaraz)

Semana Turística de Ucayali

Semana Turística de Ucayali

Festividad en honor a San Jerónimo en el Cusco

Festividad en honor a San Jerónimo en el Cusco

Creación del distrito de Tinco (Carhuaz)

Creación del distrito de Tinco (Carhuaz)

