Noticias de 1 de octubre: CIERRA GOBIERNO DE EEUU POR CULPA DEMOCRATAS Y REPUBLICANOS Noticiero
Tras casi siete años sin cierres, el gobierno de Estados Unidos cerró oficialmente tras el fracaso del Congreso para aprobar el presupuesto federal. Demócratas y republicanos se culpan mutuamente por paralizar las negociaciones, con implicaciones económicas inmediatas para millones de ciudadanos y agencias federales.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro inició consultas sobre un decreto de conmoción externa luego de que su vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmara la medida para hacer frente a lo que Caracas considera amenazas desde EE.UU. Se interpreta como un movimiento político para reforzar control interno en nombre de la soberanía nacional. Además, Maduro recibió un doctorado honoris causa en materia de seguridad otorgado por la Universidad Militar Bolivariana, en un acto cargado de simbolismo militar. Estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y altos mandos militares.
República Dominicana anunció que excluirá a Venezuela, Nicaragua y Cuba de la Cumbre de las Américas de este año, considerándolos dictaduras que no serán invitadas al foro continental, tal como ya se hizo en 2022.
En Asia, un terremoto de magnitud 6,9 azotó el centro de Filipinas, con epicentro cerca de la costa de la provincia de Cebu. El sismo dejó al menos 69 muertos, centenares de heridos y colapsos de edificios comunitarios.
