Noticias de 30 de setiembre: RUBIO PRESIONA A TRUMP PARA APURAR CAÍDA DE MADURO Noticiero
Altos funcionarios de la CasaBlanca, liderados por MarcoRubio, estarían presionando para que Trump ordene el derrocamiento de NicolásMaduro, al que consideran un dirigente ilegítimo con vínculos al narcotráfico y una amenaza inminente. Rubio ha argumentado que terminar con el régimen chavista es una prioridad geopolítica para la seguridad regional.
Con un cierre de gobierno acechando, demócratas y republicanos en el Congreso buscan un acuerdo sobre el presupuesto federal anual. Las tensiones internas aumentan a medida que el tiempo se acorta, y cada partido presiona por concesiones clave para evitar paralizar agencias estatales.
Según CBS News, Hamás estaría analizando aceptar las condiciones propuestas por Trump para poner fin al conflicto en Gaza. Fuentes cercanas mencionan que una respuesta formal podría presentarse ante mediadores egipcios y cataríes pronto.
Frente a una reunión de generales y almirantes, el secretario de Defensa Pete Hegseth criticó a generales obesos y anunció estándares físicos más rigurosos en las FuerzasArmadas. Rechazó políticas de diversidad y afirmó que quienes no se alineen con su agenda deberían renunciar.
MarcoRubio, DonaldTrump, NicolásMaduro, Venezuela, Chavismo, CasaBlanca, GuerraEnGaza, Hamás, PazEnOrienteMedio, ConflictoPalestino, PeteHegseth, MilitaresEEUU, DiversidadMilitar, ReformaMilitar, PresupuestoEEUU, CongresoEEUU, CierreDeGobierno, PolíticaExterior, CrisisEnWashington, ONU, FuerzasArmadas
Marco Rubio presiona a Trump contra Maduro
Trump y el plan para derrocar a Maduro
Crisis presupuestaria en el Congreso de EE.UU.
¿Cierre del gobierno en Estados Unidos?
Hamás evalúa aceptar propuesta de paz de Trump
Acuerdo de paz en Gaza impulsado por Trump
Pete Hegseth y la reforma militar en EE.UU.
Críticas a la diversidad en las Fuerzas Armadas
Nuevas reglas físicas para militares en EE.UU.
Altos mandos militares bajo presión política
Congreso dividido por presupuesto federal
Tensión política en Washington
¿Quieres entender el mundo sin ruido?
Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.
GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol
Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Web oficial: https://gestion.pe/mundo/
LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0
X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9
TikTok: http://bit.ly/4evB6TO
Desde Diario Gestión
IMÁGENES del MORTAL TERREMOTO de 6.9 en FILIPINAS que causó 70 muertos Gestión.
Noticias de 30 de setiembre: RUBIO PRESIONA A TRUMP PARA APURAR CAÍDA DE MADURO Noticiero.
Maduro podría extender poderes extraordinarios hasta seis meses.
¿Por qué TRUMP ordenó que se CAMBIE los estandares de las FUERZAS ARMADAS de EE.UU. ? Gestión.
PETE HEGSETH anuncia que "NO HABRÁN MÁS TROPAS OBESAS" en ESTADOS UNIDOS Gestión.
MADURO SE ATRINCHERA CON ESTADO DE CONMOCIÓN ANTE EE.UU. radar24.
Rubio y altos mandos de EE.UU. presionan a TRUMP para que ordene DERROCAMIENTO de MADURO Gestión.
Noticias de 29 de septiembre: PRESIONAN A TRUMP PARA DERROCAR A MADURO Noticiero.
EN VIVO DONALD TRUMP hace importante anuncio desde la Oficina Oval SUBTITULADO EN ESPAÑOL.
Noticias de 29 de setiembre: MADURO ADOPTA ESTADO DE CONMOCIÓN PARA ENFRENTAR A EE.UU Noticiero.
¿En qué consiste la TREGUA entre ISRAEL y HAMÁS anunciada por TRUMP? Gestión.
Extracción secreta en Venezuela desató acusaciones de invasión.
¿Qué es el ESTADO DE CONMOCIÓN firmado por MADURO y como afecta al CONFLICTO con EE.UU.? Gestión.
SACAREMOS A MADURO Y RESTITUIREMOS A EDMUNDO GONZÁLES, ADVIERTE LA CASA BLANCA RADAR24.
CONFERENCIA de BENJAMÍN NETANYAHU y DONALD TRUMP tras reunión en la CASA BLANCA Gestión.
Además hoy día 01 de Octubre en el calendario del Perú.
Diario Gestión
Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.