GRABADO el 30-09-2025

Noticias de 30 de setiembre: RUBIO PRESIONA A TRUMP PARA APURAR CAÍDA DE MADURO  Noticiero

Altos funcionarios de la CasaBlanca, liderados por MarcoRubio, estarían presionando para que Trump ordene el derrocamiento de NicolásMaduro, al que consideran un dirigente ilegítimo con vínculos al narcotráfico y una amenaza inminente. Rubio ha argumentado que terminar con el régimen chavista es una prioridad geopolítica para la seguridad regional.

Con un cierre de gobierno acechando, demócratas y republicanos en el Congreso buscan un acuerdo sobre el presupuesto federal anual. Las tensiones internas aumentan a medida que el tiempo se acorta, y cada partido presiona por concesiones clave para evitar paralizar agencias estatales.

Según CBS News, Hamás estaría analizando aceptar las condiciones propuestas por Trump para poner fin al conflicto en Gaza. Fuentes cercanas mencionan que una respuesta formal podría presentarse ante mediadores egipcios y cataríes pronto.

Frente a una reunión de generales y almirantes, el secretario de Defensa Pete Hegseth criticó a generales obesos y anunció estándares físicos más rigurosos en las FuerzasArmadas. Rechazó políticas de diversidad y afirmó que quienes no se alineen con su agenda deberían renunciar.

