GRABADO el 01-10-2025

IMÁGENES del MORTAL TERREMOTO de 6.9 en FILIPINAS que causó 70 muertos Gestión

Un terremoto de magnitud 6,9 sacudió el norte de la isla de Cebú en Filipinas, dejando al menos 69 muertos y cientos de heridos. Las tareas de rescate avanzan contrarreloj en medio de la oscuridad y las 379 réplicas registradas por el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología.

Decenas de heridos colapsaron los hospitales, y como medida preventiva los pacientes fueron trasladados al exterior ante el temor de nuevos derrumbes. Los socorristas insisten: Estamos en una carrera contra el tiempo. Este es uno de los sismos más fuertes en la región en años, y las autoridades advierten que las réplicas podrían continuar en los próximos días.

Además hoy día 02 de Octubre en el calendario del Perú.

