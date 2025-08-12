GRABADO el 12-08-2025

Washington protesta contra TRUMP y su orden de desplegar la GUARDIA NACIONAL Gestión

Cientos de manifestantes salieron este lunes a las calles de WashingtonDC para protestar contra la decisión del presidente DonaldTrump de federalizar la fuerza policial del Distrito de Columbia y desplegar a 800 miembros de la GuardiaNacional. Trump justificó la medida alegando que el crimen en DC está fuera de control, pero cifras oficiales muestran que los delitos violentos alcanzaron en 2024 su nivel más bajo en 30 años.



El DepartamentoDePolicía y la FiscalíaFederal de Washington informaron que los delitos violentos se redujeron un 35 respecto a 2023, contradiciendo el argumento de la administración republicana. A pesar de estos datos, este lunes Trump declaró una EmergenciaDeSeguridadPública para tomar control de la policía local por 30 días y enviar 800 efectivos de la GuardiaNacional a patrullar la capital.



El plan de Trump incluye retirar de las calles a las PersonasSinHogar y aumentar la presencia de agentes federales. La medida, comparada con operativos similares en California, ha sido duramente criticada por líderes locales, defensores de derechos humanos y organizaciones civiles, que advierten que se trata de una intervención innecesaria y políticamente motivada.



noticiashoy breakingnews internacionales DonaldTrump WashingtonDC GuardiaNacional manifestaciones protestas emergencia seguridad



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Desde Diario Gestión

EN VIVO: Funeral de MIGUEL URIBE TURBAY en el Capitolio Nacional.

ENVIVO: Conferencia de CLAUDIA SHEINBAUM: La Mañanera del Pueblo del miércoles 13 de agosto 2025.

ALLIGATOR ALCATRAZ: JAULAS con cuchillas Y maltrato Gestión.

250 PERUANOS PRESOS en centros MIGRATORIOS DE EE.UU. Gestión.

EN VIVO: FUNERAL DE MIGUEL URIBE TURBAY desde el Capitolio Nacional del Colombia.

EXCLUSIVO: Habla la familia de RICARDO QUINTANA, el peruano detenido en 'Alligator Alcatraz'.

Está es la razón por la que EE.UU. ofrece USD 50 MILLONES por NICOLÁS MADURO Gestión.

Noticias del 12 de agosto: ¿ZELENSKI SABOTEARÁ LA REUNIÓN ENTRE PUTIN Y TRUMP? Noticiero.

LA HISTORIA de la muerte de DIANA TURBAY, asesinada por PABLO ESCOBAR y los EXTRADITABLES Gestión.

Washington protesta contra TRUMP y su orden de desplegar la GUARDIA NACIONAL Gestión.

Noticias del 12 de agosto: MILES DESPIDEN A MIGUEL URIBE TURBAY Y PIDEN JUSTICIA Noticiero.

ENVIVO: Conferencia de CLAUDIA SHEINBAUM: La Mañanera del Pueblo del martes 12 de agosto 2025.

EN VIVO: FUNERAL DE MIGUEL URIBE TURBAY desde el Capitolio Nacional del Colombia.

TRUMP logra acuerdo con CHINA y posterga ARANCELES por 90 días Gestión.

REACCIONES DE LÍDERES INTERNACIONALES tras la MUERTE de MIGUEL URIBE TURBAY Gestión.

Además hoy día 13 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.