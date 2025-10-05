GRABADO el 05-10-2025

¡Orgullo peruano!: los anticuchos conquistan París

La gastronomía peruana continúa dejando huella en todas partes del mundo. Un equipo de Panorama recorrió las calles de París y comprobó que los tradicionales anticuchos, uno de los platillos más representativos del Perú, se han convertido en una sensación entre los comensales franceses.



En el barrio de Montparnasse se encuentra Inka Bistrot, un restaurante que ha conquistado a los parisinos con el auténtico sabor peruano. Su propietario, Antonio Guevara, destacó que el secreto está en mantener la esencia original del plato. El francés no suele consumir anticuchos, pero cuando los prueban se enamoran, aseguró.



Los visitantes no tardan en rendirse ante la sazón peruana. La textura de la carne es espectacular, está delicioso, comentó un comensal francés que degustó el plato por primera vez. Además de los anticuchos, Inka Bistrot ofrece otras especialidades como el pollo a la brasa y diferentes guarniciones típicas.



DEL PERÚ PARA EL MUNDO



El éxito de los anticuchos en París confirma, una vez más, el reconocimiento internacional de la gastronomía peruana, considerada una de las más diversas y exquisitas del mundo. Un motivo de orgullo que sigue llevando el sabor del Perú a cada rincón del planeta.





